Έκτακτη σύσκεψη του IEA για πιθανή απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου

Έκτακτη συνάντηση συγκαλεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) των χωρών μελών του σήμερα Τρίτη (10.3.2026) για να συζητήσει την πιθανή απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διακοπή του εφοδιασμού που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν.

Τα περισσότερα από 30 μέλη θα «αξιολογήσουν την τρέχουσα ασφάλεια του εφοδιασμού πετρελαίου και τις συνθήκες της αγοράς, προκειμένου να λάβουν μια απόφαση σχετικά με το αν θα διαθέσουν τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης […] στην αγορά», δήλωσε ο επικεφαλής του ΙΕΑ, Fatih Birol, σε μια ανακοίνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα μέλη του ΙΕΑ είναι προηγμένες οικονομίες κυρίως της Βόρειας Αμερικής, της Ευρώπης και της Βορειοανατολικής Ασίας. Συνολικά διαθέτουν περίπου 1,2 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου σε αποθέματα. Άλλα 600 εκατομμύρια βαρέλια διατηρούνται σε αποθέματα της βιομηχανίας βάσει κυβερνητικής υποχρέωσης.

Οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν περισσότερο από 11%, καθώς η αγορά αναμένει την απελευθέρωση των αποθεμάτων πετρελαίου. Οι τιμές είχαν ανέλθει σε υψηλό επίπεδο, σχεδόν 120 δολάρια ανά βαρέλι, χθες Δευτέρα (9.3.2026), λόγω της διακοπής του εφοδιασμού.

Οι υπουργοί Ενέργειας των χωρών της Ομάδας των Επτά (G7) συναντήθηκαν νωρίτερα σήμερα για να συζητήσουν τις επιλογές για την αντιμετώπιση της διακοπής του εφοδιασμού, δήλωσε ο Birol. Τα μέλη της G7 είναι ο Καναδάς, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι επίσης μέλη της ΙΕΑ.

Οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι θα ήταν σκόπιμη η από κοινού απελευθέρωση 300 έως 400 εκατομμυρίων βαρελιών, που αντιπροσωπεύουν το 25% έως 30% των 1,2 δισεκατομμυρίων βαρελιών που διατηρούνται σε αποθεματικό, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν πηγές στο CNBC χθες.