Η έλλειψη αεροσκαφών θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της δεκαετίας, προειδοποιεί η BOC, κορυφαία εταιρεία leasing

Η διαρθρωτική ανισορροπία μεταξύ της παγκόσμιας προσφοράς και ζήτησης αεροσκαφών δημιουργεί έλλειμμα που πιθανότατα θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας, σύμφωνα με την ηγεσία της BOC Aviation, μιας από τις πέντε μεγαλύτερες εταιρείες leasing αεροσκαφών στον κόσμο, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της BOC, Στίβεν Τάουνεντ, ανέφερε στο Bloomberg ότι το έλλειμμα αφορά χιλιάδες αεροσκάφη και πηγάζει από χρόνια καθυστερήσεων στις παραδόσεις.

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Όπως είπε, ενώ η προσφορά αεροσκαφών στενής ατράκτου μπορεί να εξισορροπηθεί μέχρι το τέλος της δεκαετίας, δεδομένων των στοχευμένων προσπαθειών της Airbus και της Boeing, οι παραδόσεις αεροσκαφών ευρείας ατράκτου παραμένουν κάτω από τα επίπεδα του 2018 και, χωρίς να φαίνεται στον ορίζοντα κάποια αύξηση, το έλλειμμα θα μπορούσε να διαρκέσει για πολύ περισσότερο καιρό.

Η παγκόσμια αεροπορία είχε μια δύσκολη χρονιά, καθώς οι αυξανόμενες τιμές των καυσίμων αεροσκαφών που προκλήθηκαν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχουν οδηγήσει σε άλμα των εξόδων για ορισμένες μεγάλες αεροπορικές εταιρείες. Τις τελευταίες εβδομάδες, η IAG, ιδιοκτήτρια της British Airways και η Lufthansa, έχουν εγκαταλείψει τα σχέδια ανάπτυξης για το τρέχον έτος, ενώ η Air France-KLM μείωσε τις προβλέψεις της για τη χωρητικότητα του 2026. Αντίθετα, η Cathay Pacific Airways επιβεβαίωσε τον στόχο ανάπτυξης 10%.

Για να αντιμετωπίσουν την κρίση οι βορειοαμερικανικές αεροπορικές εταιρείες μπόρεσαν να επιτύχουν υψηλότερες τιμές εισιτηρίων χωρίς να επηρεάσουν τη ζήτηση, ενώ οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες επωφελήθηκαν από την καλύτερη αντιστάθμιση κινδύνου. Ορισμένες περιοχές της Ασίας -ιδιαίτερα η Κίνα, όπου οι σιδηρόδρομοι υψηλής ταχύτητας προσφέρουν στους επιβάτες μια έτοιμη εναλλακτική λύση- αντιμετωπίζουν ένα πιο δύσκολο περιβάλλον τιμολόγησης, σύμφωνα με την διοίκηση της BOC.

Σύμφωνα με τον Τάουνεντ οι πιέσεις με τις οποίες είναι αντιμέτωπες οι ασιατικές εταιρείες αερομεταφορών τις έχουν οδηγήσει να στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε εκμισθωτές για ρευστότητα. Αυτό περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση μεγαλύτερου μεριδίου νέων παραδόσεων, τη διερεύνηση ρυθμίσεων πώλησης-μίσθωσης για μη επιβαρυμένα αεροσκάφη ή την αναζήτηση χρηματοδότησης για πληρωμές πριν από την παράδοση.