Ο Τραμπ καλεί την Ευρώπη να απελευθερώσει αποθέματα ντίζελ, απειλεί με απαγόρευση εξαγωγών – Τηλεδιάσκεψη από Κομισιόν

Η κυβέρνηση Τραμπ κάλεσε Γερμανία και Γαλλία να μειώσουν τα αποθέματα ντίζελ έκτακτης ανάγκης για να βοηθήσουν στην άμβλυνση των αυξανόμενων παγκόσμιων τιμών καυσίμων διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν μια πιθανή απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Η προειδοποίηση σηματοδοτεί μια κλιμάκωση της πίεσης προς την Ευρώπη, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει μια πιθανή απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ για να βοηθήσει στη μείωση των τιμών των καυσίμων στις ΗΠΑ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.



Η σχέση της Ευρώπης με την Ουάσινγκτον έχει επιδεινωθεί υπό τον Τραμπ λόγω δασμολογικών διαφορών και διαφωνιών σχετικά με τις στρατιωτικές δαπάνες.

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Για την ΕΕ, η απελευθέρωση περισσότερων αποθεμάτων θα αποτελούσε δίλημμα, καθώς πρέπει να εξισορροπήσει την ανάγκη μείωσης των τιμών των καυσίμων στην εγχώρια αγοράμε τη διατήρηση υψηλών αποθεμάτων για πιθανή επιδείνωση της κρίσης καυσίμων σε περίπτωση που ο Τραμπ και το Ιράν δεν καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία.

Τηλεδιάσκεψη από την Κομισιόν

Η ομάδα εργασίας της ΕΕ για την ενέργεια – η οποία αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ – πραγματοποιεί σήμερα Παρασκευή (2.10.2026) τηλεδιάσκεψη για να συζητήσει την κατάσταση. Η Κομισιόν με εκπροσώπους από Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία και Ιρλανδία πραγματοποίησε ήδη τηλεδιάσκεψη χθες Πέμπτη (1.10.2026) με θέμα την πιθανή ανάγκη αποδέσμευσης αποθεμάτων ντίζελ.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ((International Energy Agency IEA), ο εποπτικός φορέας ενέργειας της Δύσης, δεν έχει ακόμη ζητήσει από τη Γερμανία να δημοσιοποιήσει τα αποθέματά του, δήλωσε το υπουργείο Οικονομίας της Γερμανίας. Δεν ήταν σαφές πότε θα μπορούσε να συνεδριάσει o IEA την επόμενη φορά.

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Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει εκφράσει ιδιαίτερη απογοήτευση με τη Γαλλία και τη Γερμανία, οι οποίες, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, δεν έχουν τηρήσει πλήρως προηγούμενες δεσμεύσεις για την αποδέσμευση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου, σύμφωνα με προηγούμενο άρθρο του Reuters.

«Είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς επιδιώκουμε πολλαπλούς δρόμους για την ενίσχυση της προσφοράς εξευγενισμένων προϊόντων και τη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές», δήλωσε στο Reuters ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

120 εκατ. βαρέλια ντίζελ

Μια δεύτερη πηγή, με έδρα μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει από την ΕΕ να απελευθερώσει 120 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ τους επόμενους έξι μήνες.

Η Ευρώπη εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από τα αμερικανικά καύσιμα μετά την απαγόρευση των ρωσικών εισαγωγών λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και μετά τον πόλεμο ΗΠΑ με Ισραήλ εναντίον του Ιράν που διέκοψε τον εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε στο Fox News την Πέμπτη ότι είναι «πολύ βέβαιος» ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να μειώσει τις τιμές των καυσίμων μειώνοντας τα αποθέματα ντίζελ έκτακτης ανάγκης.

Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για μια συντονισμένη απελευθέρωση των αποθεμάτων ντίζελ καθώς μπαίνουμε στην χειμερινή περίοδο, σύμφωνα με τον Ράιτ που τόνισε στο Fox ότι «τώρα είναι η ώρα να φέρουμε περισσότερο ντίζελ στην αγορά, και αυτό το ντίζελ είναι διαθέσιμο».

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον είχε κάνει το καθήκον της στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον Μάρτιο μεταξύ των μελών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, απελευθερώνοντας 172 εκατομμύρια βαρέλια αμερικανικού πετρελαίου. «Η Αμερική κάνει το καθήκον της», δήλωσε ο Μπέσεντ στο X. «Περιμένουμε από τους συμμάχους μας να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους με δράση».