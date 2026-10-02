Η Ιταλία αντιμέτωπη με δημοσιονομική απόκλιση 7 δισ. ευρώ

Σε ιδιαίτερα δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση βρίσκεται η Ιταλία εν μέσω ενεργειακής κρίσης, καθώς ο υπουργός Εξωτερικών, Αλμπέρτο Ταγιάνι, τόνισε πως υπάρχει δημοσιονομική απόκλιση της τάξης των 7 δισ. ευρώ με την οποία θα πρέπει να «πορευτεί» η οικονομία της γειτονικής χώρας.

Σε αντίθεση με το δημοσιονομικό συμμάζεμα που έχει πετύχει η Ελλάδα, όπως επιβεβαιώνει και η ιταλική Corriere della Serre, η Ιταλία, δηλαδή η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, έχει να «μαζέψει» μια αρκετά διαφορετική κατάσταση, την ώρα που καλείται να ανταπεξέλθει απέναντι στην ενεργειακή κρίση.

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«Σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο θα αποφασιστεί δημοσιονομική απόκλιση, η οποία για φέτος θα κυμανθεί γύρω στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ως γνωστόν, μας δόθηκε η δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας στους τομείς της άμυνας και της ενέργειας», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, ενώ υποστήριξε πως η ΕΚΤ θα ακολουθήσει «την φωνή της συνείδησης και να καταλάβουν ότι ο σημερινός πληθωρισμός είναι εξωγενής και όχι ενδογενής».

Ανάμεσα σε άλλα, ο Αλμπέρτο Ταγιάνι δήλωσε ότι «η αύξηση του κόστους δανεισμού δεν θα μπορούσε παρά να επιδεινώσει την κατάσταση διότι, ακριβώς, δεν πρόκειται για πληθωρισμό που οφείλεται σε εμάς. Εύχομαι, κατά συνέπεια, να μην αυξηθούν τα επιτόκια».

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε «τα πράγματα, στην Ιταλία πάνε καλύτερα απ’ ότι σε άλλες χώρες και οίκοι αξιολόγησης όπως ο Fitch διόρθωσαν επί τα βελτίω τις οικονομικές προοπτικές της χώρας».

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Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, οι χαμηλότερες δαπάνες θα περιορίσουν τις ανάγκες για νέο δανεισμό και θα συμβάλουν στην υποχώρηση του ελλείμματος κάτω από το όριο του 3% του ΑΕΠ που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από φέτος. Στην επίτευξη του στόχου αναμένεται να συμβάλει και η ανάπτυξη της ιταλικής οικονομίας, η οποία εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στο 1% φέτος και περίπου στο 0,6% το 2027.

Εκπρόσωπος του ιταλικού υπουργείου Οικονομικών αρνήθηκε να σχολιάσει τις προβλέψεις για τον προϋπολογισμό, ενώ το υπουργικό συμβούλιο της Μελόνι αναμένεται να εγκρίνει τα σχετικά μεγέθη μέχρι το τέλος της μέρας (2.10.2026)

Σημειώνεται πως η αλλαγή στον σχεδιασμό της Ρώμης έρχεται σε μια περίοδο έντονης νευρικότητας στις διεθνείς αγορές ομολόγων, καθώς την Πέμπτη το spread μεταξύ των αποδόσεων των διετών ομολόγων Ιταλίας και Γερμανίας σχεδόν διπλασιάστηκε, φτάνοντας τις 55 μονάδες βάσης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση σε επίπεδο κλεισίματος από το 2020.

Δανεισμός 28 δισ. ευρώ για ενέργεια και άμυνα

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι υπουργοί αναμένεται να εγκρίνουν πρόσθετο δανεισμό ύψους 28 δισ. ευρώ, ποσό μικρότερο από εκείνο που είχε αρχικά σχεδιαστεί. Από αυτά, 14 δισ. ευρώ προορίζονται για ενεργειακές πολιτικές την επόμενη διετία και άλλα 14 δισ. ευρώ για στρατιωτικές δαπάνες.

Ο δανεισμός που συνδέεται με την άμυνα θα αντιστοιχεί πλέον στο 0,6% του ΑΕΠ κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, έναντι 0,9% που προβλεπόταν προηγουμένως.

Η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη εξηγήσει τους λόγους για την αλλαγή της προσέγγισής της, ωστόσο η έντονη αναταραχή στις αγορές αναμένεται να βαρύνει σημαντικά στις αποφάσεις της.