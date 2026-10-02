Η ΕΕ προκρίνει γαλλική πρόταση για το ντίζελ – Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων

Σε συζήτηση βρίσκονται σήμερα (2.10.2026) οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έπειτα από πιέσεις του Ντόναλτ Τραμπ για την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα ευρωπαϊκά αποθέματα.

Πιο συγκεκριμένα, σε τηλεφωνική επικοινωνία των κυβερνήσεων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέθηκε η γαλλική πρόταση για την αποδέσμευση 50 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ από κράτη – μέλη και άλλων 50 εκατομμυρίων από μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, προκειμένου να αποκλιμακωθεί η τιμή του Brent.

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Οι χώρες συμφώνησαν ότι οποιαδήποτε συμφωνία για την αποδέσμευση αποθεμάτων προϋποθέτει τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι θα αποφύγουν την επιβολή μονομερούς απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ. Με αυτό το αίτημα, οι G7 θα έρθουν σε επαφή το απόγευμα για να λάβουν τις πιθανές αποφάσεις.

Η πρόταση Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τις χώρες των G7 «να ενεργήσουν κατά συντονισμένο τρόπο, χωρίς περιορισμούς στις εξαγωγές» για να γίνει εφικτή η μείωση των τιμών των καυσίμων την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει τους Ευρωπαίους να αποδεσμεύσουν μέρος των στρατηγικών αποθεμάτων του ντίζελ και απειλεί με επιβολή απαγόρευσης των εξαγωγών πετρελαίου από τις ΗΠΑ.

Επιπλέον, «ο Γάλλος Πρόεδρος τόνισε ότι είναι προς το συμφέρον των χωρών της G7 να ενεργήσουν κατά συντονισμένο τρόπο, χωρίς περιορισμούς στις εξαγωγές» έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στους προέδρους της Γαλλίας και των ΗΠΑ.

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Ο Εμανουέλ Μακρόν ήρθε επίσης σε επαφή με τον ομόλογό στον Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, όπου δήλωσε ότι «προτίθεται να οργανώσει το συντομότερο δυνατόν τηλεδιάσκεψη των ηγετών της G7 για να διασφαλίσει τον συντονισμό των μέτρων που θα ληφθούν», σύμφωνα με ανακοίνωση του Μεγάρου των Ηλυσίων.

Παράλληλα, ο Ευρωπαίος επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με όλα τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας και όχι αποκλειστικά με τις ΗΠΑ, προκειμένου να καθοριστεί ο κατάλληλος χρόνος για την αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ.

«Είναι μία από τις επιλογές που έχουμε, την έχουμε χρησιμοποιήσει και είναι πιθανόν ότι θα την χρησιμοποιήσουμε και πάλι», δήλωσε ο ευρωπαίος επίτροπος στο Euronews.