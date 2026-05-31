Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός ωθούν τους πολίτες στο Ιράν στις αγορές με δόσεις και στα second hand προϊόντα

Η αυξανόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή επιβαρύνει όλο και περισσότερο την ήδη πιεσμένη οικονομία του Ιράν, όπου ο υψηλός πληθωρισμός και η ακρίβεια αλλάζουν δραματικά την καθημερινότητα των νοικοκυριών.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας, αυξημένου κόστους ζωής και οικονομικής αστάθειας, πολλά νοικοκυριά στο Ιράν στρέφονται σε αγορές ακόμη και για βασικά αγαθά με δόσεις, αλλάζοντας τις συνήθειες των καταναλωτών. Σημειώνεται ότι η αγορά μεταχειρισμένων προϊόντων (second hand) γνωρίζει πρωτοφανή άνθηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν φέτος και επικαλείται το Iran International, έδειξαν ότι ο πληθωρισμός σε ετήσια βάση ξεπέρασε το 73%, αυξάνοντας κατακόρυφα το κόστος των βασικών ειδών πρώτης ανάγκης σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν ιδιαίτερα γρήγορα, με ορισμένα βασικά είδη να υπερδιπλασιάζουν την τιμή τους.

Η νέα αυτή πραγματικότητα έχει επεκτείνει τις πληρωμές με δόσεις πέρα από τα παραδοσιακά ακριβά προϊόντα, όπως ηλεκτρικές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια ρούχων) και έπιπλα, ακόμη και σε αγορές από σούπερ μάρκετ ή παντοπωλεία. Αλυσίδες καταστημάτων αλλά και μικρότεροι λιανοπωλητές προωθούν πλέον τρόφιμα, προϊόντα υγιεινής και είδη οικιακής χρήσης με προγράμματα πληρωμών που διαρκούν αρκετούς μήνες.

«Όταν ακόμη και τα είδη πρώτης ανάγκης πωλούνται με δόσεις, αυτό αντανακλά σαφώς την πίεση που ασκεί ο πληθωρισμός στα οικονομικά των νοικοκυριών», γράφει η εφημερίδα Eghtesad News της Τεχεράνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ραγδαία άνθηση της αγορά second hand

Η σημαντική αύξηση του πληθωρισμού έχει επίσης επιταχύνει τη ζήτηση για μεταχειρισμένες συσκευές, έπιπλα και ηλεκτρονικά είδη, καθώς πολλά νοικοκυριά αποφεύγουν πλέον να αγοράζουν καινούργια προϊόντα, αναζητώντας τις πιο οικονομικές λύσεις στα second hand προϊόντα.

Πολίτης στην Τεχεράνη αναφέρει στο ιρανικό μέσο ότι αγοράζει μεταχειρισμένες οικιακές συσκευές περίπου στη μισή τιμή μιας καινούριας, καταλήγοντας ότι το κόστος λιανικής πώλησης δεν ήταν πλέον ανεκτό. «Είναι καλύτερο να αναλάβεις κάποιο ρίσκο και να αγοράσεις μεταχειρισμένο προϊόν παρά να πληρώσεις εξ ολοκλήρου το υψηλό κόστος ενός καινούργιου», δήλωσε.

Από την άλλη και φοιτητές αναφέρουν ότι αφού πλέον τα μαθήματα γίνονται διαδικτυακά και όχι δια ζώσης, αντιμέτωποι με τα εκτοξευμένα κόστη, αρκούνται σε αγορές ελαφρώς μεταχειρισμένων υπολογιστών ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους χωρίς να χρειαστεί να πάρουν κάποιο δάνειο.

Οι πωλητές στις αγορές ηλεκτρονικών ειδών και συσκευών ανέφεραν επίσης αυξημένη ζήτηση για μεταχειρισμένα προϊόντα, με ορισμένους πωλητές να αναφέρουν αυξήσεις μεταξύ 40% και 60% σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.

Τα έξοδα για τρόφιμα και στέγαση επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς

Οικονομολόγοι και τοπικοί αναλυτές αναφέρουν ότι η αλλαγή αυτή αντανακλά βαθύτερες διαρθρωτικές πιέσεις στους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών, καθώς οι δαπάνες για τρόφιμα, στέγαση και βασικές παροχές απορροφούν ένα αυξανόμενο μερίδιο του μηνιαίου εισοδήματος.

Παράλληλα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ο ετήσιος πληθωρισμός έχει ξεπεράσει το 53%, ενώ οι τιμές των γαλακτοκομικών προϊόντων, του κρέατος, του ρυζιού, του μαγειρικού λαδιού και των αυγών συνεχίζουν να αυξάνονται απότομα.

Όπως επισημαίνεται, για πολλούς καταναλωτές οι αγορές με δόσεις και τα second hand προϊόντα δεν αποτελούν πλέον απλώς οικονομικότερες εναλλακτικές, αλλά τη μοναδική πρακτική λύση προκειμένου να διατηρήσουν ένα στοιχειώδες επίπεδο διαβίωσης μέσα σε ένα περιβάλλον παρατεταμένης οικονομικής πίεσης.