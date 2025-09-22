Νάγκελ (ΕΚΤ): Δεν ανησυχώ για την αποτίμηση του ευρώ

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και πρόεδρος της Bundesbank Ιωακίμ Νάγκελ επιχείρησε να υποβαθμίσει τις ανησυχίες ότι η ανατίμηση του ευρώ θα μπορούσε να πλήξει τους εξαγωγείς, περιορίζοντας την ανταγωνιστικότητά τους.

Ενώ το ευρώ έχει ενισχυθεί σχεδόν 14% έναντι του δολαρίου φέτος, το μέλος της ΕΚΤ υποστήριξε σήμερα Δευτέρα (22.9.2025) σε ομιλία του ότι είναι πιο σημαντικό να συγκρίνεται η απόδοση του ευρώ με μια ευρύτερη ομάδα εμπορικών εταίρων. Μια τέτοια ανάλυση δείχνει μια πολύ μικρότερη ανατίμηση, είπε. «Επομένως, η απλή εξέταση των κερδών του ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ υπερβάλλει ως προς τον βαθμό στον οποίο επιβαρύνεται η εγχώρια εξαγωγική οικονομία», δήλωσε ο Νάγκελ. «Συνολικά, δεν ανησυχώ για το τρέχον επίπεδο αποτίμησης του ευρώ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ενιαίο νόμισμα έχει αποτελέσει βασικό θέμα συζήτησης μεταξύ των αξιωματούχων της ΕΚΤ, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι τα υπερβολικά κέρδη θα μπορούσαν να εμποδίσουν την ανάκαμψη της περιοχής και να ασκήσουν πτωτική πίεση στις τιμές. Ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Λιθουανίας, Γκιντίμινας Σίμκους, δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η ΕΚΤ θα πρέπει να μειώσει εκ νέου τα επιτόκια τον Δεκέμβριο.

Άλλοι ήταν πιο επιφυλακτικοί. Ενώ ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Λουίς ντε Γκίντος, προειδοποίησε νωρίτερα φέτος ότι οποιαδήποτε αύξηση πέραν του 1,20 δολαρίου θα έκανε τα πράγματα «πολύ πιο περίπλοκα», την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής «δεν έχουν κανένα συγκεκριμένο όριο» και ότι είναι καλύτερο να μην εξετάζεται μόνο η συναλλαγματική ισοτιμία έναντι του δολαρίου.

Το ευρώ διαπραγματεύεται επί του παρόντος γύρω στα 1,18 δολάρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι απώλειες του δολαρίου οφείλονται εν μέρει στις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), στις πολιτικές δασμών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και στις επιθέσεις κατά της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας. Αυτές οι εξελίξεις έχουν δημιουργήσει ελπίδες στους αξιωματούχους της ΕΚΤ ότι το ευρώ θα μπορούσε να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στη διεθνή σκηνή.

Στην ομιλία του, ο Νάγκελ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το δολάριο θα αντικατασταθεί ως παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα. Ωστόσο, «υπάρχουν τάσεις προς μεγαλύτερη διαφοροποίηση» και ένας ισχυρότερος διεθνής ρόλος για το ευρώ θα ήταν «επιθυμητός».

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να άρουν τα εμπόδια στις ευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές αγορές και να διασφαλίσουν την κυριαρχία των συστημάτων πληρωμών της, σύμφωνα με τον Νάγκελ, ο οποίος δήλωσε ότι ένα ψηφιακό ευρώ θα βοηθούσε επίσης σε αυτό το θέμα.

«Θα ήταν ένα σημαντικό ορόσημο για την ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων και μια λογική απάντηση στα stablecoins», είπε. «Το ψηφιακό ευρώ θα έκανε την Ευρώπη πιο ανεξάρτητη όσον αφορά τις κρίσιμες υποδομές».