Ο επικεφαλής της εταιρίας πετρελαίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Adnoc καταγγέλλει ιρανικές επιθέσεις – Κίνδυνος για σταθερότητα στις αγορές ενέργειας

Ζήτησε να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, που αποτελεί βασική αρτηρία για τη σταθερότητα των αγορών ενέργειας
Εξόρυξη πετρελαίου / Reuters

Τις ιρανικές επιθέσεις κατήγγειλε σήμερα (23.3.2026) ο επικεφαλής της Adnoc, της εθνικής εταιρίας πετρελαίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ζητώντας να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, που αποτελεί βασική αρτηρία για τη σταθερότητα των αγορών ενέργειας.

«Η στρατιωτικοποίηση του Στενού του Ορμούζ δεν είναι μια επιθετική πράξη εναντίον μιας δεδομένης χώρας. Πρόκειται για οικονομική τρομοκρατία εναντίον όλων των χωρών. Και δεν πρέπει να αφήσουμε καμιά χώρα να θέσει υπό ομηρεία το Ορμούζ, ούτε τώρα, ούτε στο μέλλον», δήλωσε ο επικεφαλής της εθνικής εταιρείας πετρελαίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Τη δήλωση αυτή την έκανε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο συνέδριο CERAWeek, το σημαντικότερο του πετρελαϊκού και ενεργειακού τομέα που άρχισε σήμερα στο Χιούστον του Τέξας.

