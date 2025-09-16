Ο Κάζακς της ΕΚΤ δεν βλέπει λόγο να μειώσει τα επιτόκια αυτή τη στιγμή

Δεν υπάρχει ανάγκη μείωσης των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) προς το παρόν, τονίζει ο Μαρτέν Κάζακς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

«Αυτή τη στιγμή, ο πληθωρισμός κυμαίνεται γύρω στο 2% και η οικονομική ανάπτυξη είναι, θα έλεγα, αδύναμη», δήλωσε ο αξιωματούχος της ΕΚΤ σήμερα (16.9.2025). «Προς το παρόν, δεν υπάρχει λόγος να μειωθούν τα επιτόκια».

Ο ίδιος μίλησε μετά την απόφαση της ΕΚΤ την περασμένη εβδομάδα να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια δανεισμού για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, με τους περισσότερους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να δηλώνουν ότι δεν βλέπουν την ανάγκη για περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων — διατηρώντας όμως την επιλογή να το πράξουν, εάν χρειαστεί.

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια οικονομική κατάσταση, ειδικά η γεωπολιτική, είναι πολύ αβέβαιη και εξακολουθούν να υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι, η κεντρική τράπεζα παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση στην οικονομία και θα λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις», δήλωσε ο Κάζακς.

Επεσήμανε τέλος, ότι «λαμβάνοντας υπόψη αυτή την αβεβαιότητα και σε περίπτωση που η οικονομία αποδυναμωθεί, εάν ο πληθωρισμός αρχίσει να πέφτει σημαντικά κάτω από τον στόχο του 2%, τότε η ΕΚΤ θα μπορούσε επίσης να μειώσει τα επιτόκια».