SAFE: Ξεπέρασαν τα 150 δισ. ευρώ τα αιτήματα των ευρωπαϊκών χωρών για αμυντικά δάνεια – Fast track διαδικασίες με το βλέμμα στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ 

Την άμεση και μαζική κλιμάκωση της αγοράς εξοπλισμού άμυνας θα φέρει το αμυντικό ταμείο της ΕΕ, την προσωρινή κατανομή των δανείων του οποίου ενέκρινε χθες (9.9.25) χθες η Κομισιόν, λίγο πριν η Πολωνία δεχθεί επίθεση από ρωσικά drones.

Όπως δήλωσε ο επίτροπος άμυνας της ΕΕ, Άντριους Κουμπίλιους, μετά τη σχετικής ανακοίνωσης της Κομισιόν για την άμυνα, το SAFE, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πακέτου Readyness 2030. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω ότι όταν ανακοινώθηκε το SAFE στις αρχές της άνοιξης, υπήρχε μεγάλος σκεπτικισμός σχετικά με το πιθανό χαμηλό επιτόκιο για τη λήψη των δανείων, σημείωσε. Το αντίθετο ισχύει, απάντησε. Το ενδιαφέρον από τα κράτη μέλη ήταν μια ηχηρή επιτυχία: τα μέγιστα αιτήματα – πολύ πέραν των διαθέσιμων 150 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτή είναι μια ευρωπαϊκή επιτυχία, επισήμανε ο Κουμπίλιους.

Πολύ σημαντικό είναι επίσης ένα γεγονός που αφορά την Ουκρανία – η πλειοψηφία (13) των κρατών μελών, τα οποία ζήτησαν δάνεια SAFE, έχουν δηλώσει ότι προβλέπουν τη συμμετοχή και την υποστήριξη της Ουκρανίας. Ακόμα και αν δεν αναφέρονται ακριβείς ποσότητες αυτή τη στιγμή, αναμένουμε ότι το SAFE θα είναι κρίσιμο από αυτή την άποψη.

Το SAFE είναι μια οικονομική βοήθεια προς τα κράτη μέλη για πρώτη φορά στον τομέα της άμυνας σε επίπεδο ΕΕ. Γι’ αυτό το λόγο, το SAFE αποτελεί ένα ιστορικό ευρωπαϊκό αμυντικό μέσο, υποστηριζόμενο από την εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, παρέχοντας έως και 150 δισεκατομμύρια ευρώ ελκυστικών δανείων στα κράτη μέλη της ΕΕ για την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της ΕΕ και την παροχή κινήτρων για κοινές προμήθειες.

Περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για την υποστήριξη της Ουκρανίας, επιτρέποντας κοινές προσπάθειες προμηθειών με, εντός και για τη χώρα. Σήμερα μπορούμε να ανακοινώσουμε ότι και τα 150 δισεκατομμύρια ευρώ των δανείων έχουν εγγραφεί από 19 κράτη μέλη της ΕΕ. Ορισμένα κράτη μέλη δεν λάμβαναν δάνεια SAFE, επειδή μπορούν να δανειστούν στις ίδιες τις αγορές με την ίδια τιμή με την ΕΕ, σημείωσε ο ίδιος.

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει την ενδεικτική κατανομή ανά κράτος μέλος, με βάση το δηλωθέν ενδιαφέρον τους. Δεν υπάρχει ειδική κλείδα κατανομής, ανέφερε.

Οι αριθμοί που ανέφερα στέλνουν πολύ σημαντικό μήνυμα – υπάρχει αρκετά ισότιμη γεωγραφική εξάπλωση. Δεν ενδιαφέρονται μόνο οι χώρες των ανατολικών συνόρων για το SAFE, τόνισε ο επίτροπος.

Είναι επίσης σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι το SAFE είναι επίσης το πιο ανοιχτό αμυντικό πρόγραμμα που έχουμε σχεδιάσει μέχρι στιγμής, σημείωσε ο Κουμπίλιους. Δάνεια μόνο για τα κράτη μέλη, αλλά το SAFE είναι επίσης ανοιχτό σε κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ, στην Ουκρανία, σε χώρες υπό ένταξη/υποψήφιες για ένταξη και σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα που έχει συνάψει εταιρική σχέση ασφάλειας και άμυνας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διμερείς τεχνικές συμφωνίες με τη Μεγάλη Βρετανία και τον Καναδά σχετικά με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα SAFE θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης πολύ σύντομα.

Με το SAFE μπορούμε να ενοποιήσουμε τις κατακερματισμένες αμυντικές μας προμήθειες, τόνισε ο Ευρωπαίος επίτροπος, συμπληρώνοντας πως μπορούμε να βελτιώσουμε τη διαλειτουργικότητα των στρατιωτικών συστημάτων. Και αυτό νθαρρύνοντας τις κοινές προμήθειες σε τομείς προτεραιότητας, σημείωσε, όπως η αεροπορική/πυραυλική άμυνα, η επίγεια μάχη, το διάστημα, οι στρατηγικές δυνατότητες, οι κυβερνο-διαστημικές δυνατότητες.

Τις τελευταίες ημέρες, ο πρέσβης Wolfgang Ishinger, μακροχρόνιος Πρόεδρος της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, προέτρεψε δημόσια την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδιώξει το «Big Bang» στην οικοδόμηση της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας.

Μου θύμισε πώς, από την έναρξη της θητείας της Επιτροπής, μαζί με την Πρόεδρο von der Leyen, έχουμε προτρέψει για μια προσέγγιση «Big Bang» για την οικοδόμηση της αμυντικής μας ετοιμότητας, τόνισε ο Κοινοτικός επίτροπος.

Δεν έχουμε χρόνο για την πολυτέλεια της σταδιακής βελτίωσης, σημείωσε. Αυτό που έχουμε πετύχει με το «SAFE» είναι πραγματικά μεγάλο, τόνισε.

Όταν επισκέφτηκα την Ουάσιγκτον πριν από το καλοκαίρι, ένας γνωστός Αμερικανός εμπειρογνώμονας μου είπε ότι αυτή τη στιγμή, παγκοσμίως, το SAFE είναι το μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό πακέτο που επενδύεται στην άμυνα με τέτοια ταχύτητα, σημείωσε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος, συμπληρώνοντας πως είναι επίσης σημαντικό να στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξης στις χώρες των συνόρων, όταν οι ΗΠΑ ανακοινώνουν ότι θα μειώσουν την υποστήριξή τους.

Όταν τα χρήματα φτάσουν στη βιομηχανία με τη μορφή κυβερνητικών προμηθειών – θα είναι ένα πραγματικό BANG στις συμβάσεις και στην παραγωγή, τόνισε. Ξεκινάμε μια πραγματική εποχή Big Bang στην άμυνα, συμπλήρωσε.

Μια Big Bang όχι μόνο όσον αφορά τα οικονομικά μέσα, αλλά και στην ταχύτητα εφαρμογής.

Όταν τον Μάρτιο εγκρίναμε τη Λευκή Βίβλο για την Αμυντική Ετοιμότητα, είπα ότι τώρα το πιο σημαντικό είναι «εφαρμογή, εφαρμογή, εφαρμογή», σημείωσε. Σήμερα αποδεικνύουμε ότι υλοποιούμε τα καθήκοντά μας:

Από την πρόταση SAFE έως την έγκριση του κανονισμού πέρασαν 72 ημέρες.

Από την πρόταση SAFE έως την κατανομή σήμερα πέρασαν 168 ημέρες.

Αντιμέτωποι με όλες τις απειλές, τις οποίες γνωρίζουμε πολύ καλά, δεν έχουμε χρόνο να περιμένουμε, σημείωσε. Δεν έχουμε χρόνο για τυποποιημένες νομοθετικές προτάσεις και 18 μήνες πολυτέλειας για συζήτηση. Μόλις παρουσιάσαμε την πρότασή μας, τα κράτη μέλη εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους, σημείωσε.

Θα ήταν καλό να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την άμυνα: EDIP, Omnibus απλούστευσης της άμυνας, κ.λπ., τόνισε.

Σε αυτό το στάδιο, έχουμε κατανείμει τις πιστώσεις με βάση τα ζητούμενα ποσά, σημείωσε, συμπληρώνοντας πως δεδομένου ότι το μέγιστο αιτούμενο ποσό υπερβαίνει τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, εντοπίσαμε μια δίκαιη και ισότιμη μέθοδο κατανομής της βοήθειας. Και ακόμη και χώρες που δεν ήθελαν να λάβουν δάνεια, δήλωσαν ότι ήθελαν να υποστηρίξουν το SAFE, συμμετέχοντας σε κοινές προμήθειες.