Στα Στενά του Ορμούζ επικρατεί χάος: Οι αγορές είναι κλειστές αλλά οι παλινωδίες και η ένταση αυξάνουν το ρίσκο

Oι συγκρούσεις στα Στενά του Ορμούζ και στον Λίβανο υπονομεύουν τις ελπίδες για ειρηνευτική συμφωνία του Ιράν με τις ΗΠΑ και εγείρουν νέες αβεβαιότητες για την παγκόσμια οικονομία και τις αγορές, λίγες ώρες μετά την έκρηξη αισιοδοξίας που πυροδότησε το άνοιγμα του Πορθμού για τα εμπορικά πλοία.

Όμως λίγοι περίμεναν ότι αυτή η εκεχειρία θα συνδεόταν με μια ομαλή μετάβαση της ναυσιπλοΐας σε ήρεμα νερά στα Στενά του Ορμούζ ή ότι θα είχε διάρκεια μετά από 50 ημέρες πολέμου, με πολλές παλινωδίες -ειδικά από την πλευρά του Αμερικανού προέδρου -που έφεραν αναστάτωση στις αγορές πετρελαίου.

Μάλιστα ο τελευταίος συνεχίζει να μεταφέρει με δηλώσεις και αναρτήσεις του ότι οι συνομιλίες των δύο πλευρών κάνουν πρόοδο ενώ την Παρασκευή (17.4.2026), την ίδια ημέρα που οι τιμές του πετρελαίου κατέγραφαν πτώση ρεκόρ, έδινε ένα ακόμη χρονικό περιθώριο στην ελεύθερη διακίνηση ρωσικού πετρελαίου, έχοντας πιθανόν στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι το σχέδιο εκεχειρίας θα αποτύχει.

Ας σημειωθεί ότι οι αγορές είναι κλειστές όσο τα Στενά του Ορμούζ ανοίγουν και κλείνουν. Οι τιμές του πετρελαίου έχουν μείνει στο κόκκινο, στα 90,38 δολάρια το Brent και στα 83,85 δολάρια το WTI.

Οι τιμές του πετρελαίου, των καυσίμων και του φυσικού αερίου βυθίστηκαν με την ελπίδα ότι οι τελευταίες εξελίξεις θα σήμαιναν το τέλος του πολέμου και ότι περισσότερες προμήθειες ενέργειας θα μπορούσαν να διακινηθούν με ασφάλεια μέσω του Πορθμού του Ορμούζ. Οι τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ και την Ευρώπη άρχισαν επίσης να υποχωρούν.

Σε μια αξιοσημείωτη μεταβολή, το πετρέλαιο σε πραγματικές τιμές άρχισε επίσης να υποχωρεί σημαντικά παράλληλα με τις τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Την Παρασκευή, η φυσική τιμή του Brent, η οποία έχει ειδικό βάρος, έπεσε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τις 11 Μαρτίου.

Είναι όμως ζητούμενο πώς θα κινηθούν οι τιμές και πώς θα ανοίξει η αγορά μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Το Σάββατο (18.4.2026), το Ιράν επανέφερε περιορισμούς στην κυκλοφορία πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ και το Ισραήλ επιτέθηκε σε στόχους στον Λίβανο, υπονομεύοντας τις προσδοκίες για μια επικείμενη ειρηνευτική συμφωνία που διακηρύχθηκε από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το Ιράν μετέδωσε στα πλοία μήνυμα ότι η πλωτή οδός έκλεισε για τη θαλάσσια κυκλοφορία και ναυτιλιακές πηγές στην Ελλάδα επιβεβαιώνουν ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον δύο πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, λίγες ώρες αφότου η πλωτή οδός είχε κλείσει για άλλη μια φορά. Τα περιστατικά, τα οποία δεν προκάλεσαν σημαντικές ζημιές ή τραυματισμούς ναυτικών, καταδεικνύουν την αποφασιστικότητα του Ιράν να επανακτήσει τον έλεγχό του επί των Στενών του Ορμούζ.

Στα Στενά του Ορμούζ, απ’ όπου διέρχεται σε καιρό ειρήνης περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), επικρατεί χάος.

Αρκετά πετρελαιοφόρα έκαναν αναστροφή ενώ ξεκίνησαν για τα Στενά του Ορμούζ και άλλα προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία που τους δόθηκε από την ανακοίνωση της Παρασκευής. Το FPMC C Lord, ένα πολύ μεγάλο πλοίο μεταφοράς αργού πετρελαίου φορτωμένο με αργό πετρέλαιο από το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία, έπλευσε νότια του ιρανικού νησιού Λάρακ και κατευθυνόταν στον Κόλπο του Ομάν με προορισμό τη Φουτζέιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Νωρίτερα, τρία πλοία μεταφοράς LNG και ένα δεξαμενόπλοιο προϊόντων πετρελαίου, ορισμένα από τα οποία έχουν υποστεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ, κατευθύνθηκαν ανατολικά στον Κόλπο του Ομάν, ενώ ένα δεξαμενόπλοιο προϊόντων πετρελαίου με σημαία Πακιστάν ακολούθησε λίγο πιο πίσω.

Το Ιράν καταγγέλει πειρατεία, με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις να αναφέρουν ότι χτύπησαν «δολιοφθορείς» που πλησίαζαν τα στρατεύματά τους παραβιάζοντας την εκεχειρία. Οι εξελίξεις ανατρέπουν την αισιοδοξία ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν πλησίαζαν σε μια ευρεία συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και έχει διαταράξει τις εξαγωγές ενέργειας από τον Περσικό Κόλπο.

Το εμπλουτισμένο ουράνιο, για το οποίο οι ΗΠΑ λένε ότι θάφτηκε βαθιά στο υπέδαφος μετά τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου του περασμένου έτους, βρίσκεται στον πυρήνα των προσπαθειών για τον τερματισμό της σύγκρουσης και η μοίρα του είναι κεντρικής σημασίας για οποιαδήποτε συμφωνία.