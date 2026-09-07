Συμβαίνει τώρα:
Οικονομία

Ιστορικό ρεκόρ άφιξης επιβατών τον Αύγουστο στο «Ελ. Βενιζέλος» – Ξεπέρασαν τα 4 εκατ.

Η συνολική επιβατική κίνηση διαμορφώθηκε σε 4,03 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 3,7% σε σχέση με το 2025
aerodromio-venizelos-scaled
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ιστορικό ρεκόρ καταγράφηκε τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος» καθώς ξεπεράστηκε για πρώτη φορά το ορόσημο των 4 εκατομμυρίων επιβατών σε μηνιαία βάση.

Αυξημένη παρατηρήθηκε η άφιξη των επιβατών στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» το πρώτο οκτάμηνο του 2026 σε σχέση με τα περσινά δεδομένο προκαλώντας πρωτοφανές ρεκόρ κινητικότητας για τον περασμένο Αύγουστο.

Η συνολική επιβατική κίνηση διαμορφώθηκε σε 4,03 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 3,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η εγχώρια και η διεθνής επιβατική κίνηση κινήθηκαν υψηλότερα από τα επίπεδα του 2025 κατά 2,4% και 4,3%, αντίστοιχα. σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Η επισκεψιμότητα σε αριθμούς

Συνολικά, κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε σε 23,71 εκατ., υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2025 κατά 4,4%. Αναλυτικά, η εγχώρια και η διεθνής επιβατική κίνηση κινήθηκαν ανοδικά, ξεπερνώντας τα επίπεδα του 2025 κατά 4,3% και 4,4%, αντίστοιχα.

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια του πρώτου οκταμήνου του 2026 ανήλθε σε 198.571, καταγράφοντας αύξηση 3,9% σε σχέση με τα αντίστοιχα επίπεδα του 2025. Οι πτήσεις εσωτερικού και οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άνοδο κατά 4,8% και 3,2%, αντίστοιχα.   

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
424
260
179
173
156
Οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo