ΑΑΔΕ: «Πρωταθλητές» στη φοροδιαφυγή τα συνεργεία με παραβατικότητα 61% έναντι 29,7% στο σύνολο, όπως δείχνουν οι έλεγχοι

Η φοροδιαφυγή εξακολουθεί να «ανθεί» σε πολλούς κλάδους της οικονομίας, παρά την εντατικοποίηση των φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων, την εφαρμογή νέων ψηφιακών εργαλείων -όπως το ψηφιακό πελατολόγιο- αλλά και τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τους ελέγχους της ΑΑΔΕ, η παραβατικότητα όχι μόνο δεν υποχώρησε, αλλά αντίθετα αυξήθηκε, φτάνοντας στο 29,7% από 27,1% το 2024, επιβεβαιώνοντας την τάση ενίσχυσης της φοροδιαφυγής.

Πρωταθλητής στη φοροδιαφυγή αναδείχθηκε ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου στον τομέα επισκευής οχημάτων και μοτοσικλετών, με ποσοστό 61%. Ακολούθησαν οι χερσαίες μεταφορές και οι μεταφορές μέσω αγωγών με 58,1%, οι δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης με 56,2%, οι υπηρεσίες υγείας με 54% και οι λοιπές προσωπικές υπηρεσίες με 50,3%.

Σε χαμηλότερα επίπεδα, αλλά με σημαντικά ποσοστά, κινήθηκαν η φυτική και ζωική παραγωγή (40,8%), το χονδρικό εμπόριο (33,9%), η εστίαση (32,4%), τα καταλύματα (31,6%), το λιανικό εμπόριο (29,3%), η βιομηχανία τροφίμων (28,8%) και άλλοι γενικοί τομείς (19,1%).

Το 2025 πραγματοποιήθηκαν 47.602 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι πρόληψης από τις φορολογικές ελεγκτικές υπηρεσίες, ξεπερνώντας τον στόχο των 25.400 ελέγχων. Ωστόσο, ήταν λιγότεροι σε σύγκριση με το 2024, όταν είχαν διενεργηθεί 56.654 έλεγχοι. Παρά τη μείωση των ελέγχων, η παραβατικότητα παρουσίασε αύξηση.

Το πλήθος των ελέγχων με εντοπισμό παράβασης ανήλθε σε 11.146, ενώ το συνολικό πλήθος εντοπισθεισών παραβάσεων έφθασε τις 178.718.

Όσον αφορά στην κατανομή, προκύπτει ότι διενεργήθηκαν συνολικά 37.493 έλεγχοι, εκ των οποίων 11.695 εντός και 25.798 εκτός έδρας, με την παραβατικότητα να διαμορφώνεται σε 25,31% και 31,77% αντίστοιχα.

Σε επίπεδο Περιφερειών, η Φορολογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης διενήργησε τον μεγαλύτερο αριθμό ελέγχων, ενώ οι Φορολογικές Περιφέρειες Πατρών και Πειραιά καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά παραβατικότητας, ιδίως στους εκτός χωρικής αρμοδιότητας ελέγχους (36,27% και 34,93% αντίστοιχα).

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εμφανίζεται το υψηλότερο ποσοστό εντοπισθείσας παραβατικότητας (39,9%) σε 3.246 ελέγχους και ακολουθούν η περιφέρεια Πελοποννήσου στην οποία πραγματοποιήθηκαν 3.680 έλεγχοι και εντοπίστηκαν παραβάσεις στο 39,6% αυτών και η περιφέρεια Θεσσαλίας με το ποσοστό εντοπισθείσας παραβατικότητας να ανέρχεται σε 38,2% σε σύνολο 2.976 ελέγχων. Το χαμηλότερο ποσοστό παραβατικότητας (24,9%) εντοπίστηκε στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου πραγματοποιήθηκαν 1.339 έλεγχοι.

Σε επίπεδο αριθμών, από το σύνολο των διενεργηθέντων μερικών επιτόπιων ελέγχων, 22.020 έγιναν σε επιχειρήσεις εστίασης και 11.149 έλεγχοι σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου (εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών), με τη μέση εντοπισθείσα παραβατικότητα να ανέρχεται σε 32,4% και 29,3%, αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο επιβολής ποινών που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, εκτός από τα 3,1 δισ. ευρώ των φόρων και των προστίμων που καταλόγισε συνολικά η ΑΑΔΕ την περασμένη χρονιά, οι ελεγκτικές αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 680 επαγγελματικών εγκαταστάσεων και την επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης σε 293 επιχειρήσεις.

Το μεγαλύτερο ποσοστό κυρώσεων αναστολής λειτουργίας επιβλήθηκε σε επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης (40,44%), της φυτικής και ζωικής παραγωγής (33,68%), του λιανικού εμπορίου (9%), ενώ μόλις 16% σε λοιπούς κλάδους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2025, οι κεντρικές στοχεύσεις των μερικών επιτόπιων ελέγχων και ερευνών που υλοποιήθηκαν, αφορούσαν σε: