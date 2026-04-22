Αεροπορικά εισιτήρια: Ανατιμήσεις λόγω του ράλι των καυσίμων – Ποια είναι η επιβάρυνση για διηπειρωτικά και εντός Ευρώπης ταξίδια

Κλιμακώνεται καθημερινά η παγκόσμια οικονομική αναστάτωση που έχει προκληθεί από τον πόλεμο στο Ιράν, με τους πολίτες που θέλουν να μετακινηθούν με αεροπλάνο από την Ευρώπη σε άλλη ήπειρο να καλούνται να πληρώσουν κατά μέσον όρο 88 ευρώ παραπάνω για εισιτήριο λόγω του επιπλέον κόστους των καυσίμων.

Σύμφωνα με μελέτη της περιβαλλοντικής οργάνωσης Transport & Environment, η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου έχει αυξήσει το μέσο κόστος καυσίμων αεροπλάνων κατά 88 ευρώ (104 δολάρια) ανά επιβάτη σε πτήσεις μεγάλων αποστάσεων που αναχωρούν από την Ευρώπη και κατά 29 ευρώ σε ενδοευρωπαϊκές πτήσεις.

Είναι ενδεικτικό πως το κόστος καυσίμων για μια πτήση από Βαρκελώνη προς Βερολίνο αυξάνεται κατά 26 ευρώ ανά επιβάτη, ενώ ένα διηπειρωτικό ταξίδι από Παρίσι προς Νέα Υόρκη επιβαρύνεται κατά 129 ευρώ, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία. Σημειώνεται πως η σύγκριση αφορά τις τιμές της 16ης Απριλίου σε σχέση με την περίοδο πριν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Η ΕΕ εισάγει σήμερα περίπου το 95% του αργού πετρελαίου της και, συνεπώς, σχεδόν όλο το αργό πετρέλαιο που χρησιμοποιείται για τη διύλιση καυσίμων αεροσκαφών εντός της Ένωσης.

Παράλληλα, περίπου το ένα τρίτο της ευρωπαϊκής ζήτησης για καύσιμα αεροσκαφών καλύπτεται μέσω άμεσων εισαγωγών διυλισμένων καυσίμων, με τη Μέση Ανατολή να αποτελεί τον κύριο προμηθευτή. Συνολικά, αυτό σημαίνει ότι περίπου το 30% της προμήθειας καυσίμων αεροσκαφών της ΕΕ —συμπεριλαμβανομένου τόσο του αργού πετρελαίου που διυλίζεται εντός της ΕΕ όσο και των εισαγόμενων διυλισμένων καυσίμων— εξαρτάται από εισαγωγές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Εντωμεταξύ, οι αεροπορικές εταιρείες ζητούν την αναθεώρηση ορισμένων ευρωπαϊκών πολιτικών για το κλίμα, όπως η υποχρέωση χρήσης συνθετικών «πράσινων» καυσίμων έως το 2030, καθώς και επανεξέταση των κανόνων τιμολόγησης των εκπομπών άνθρακα.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η Ευρώπη διαθέτει πλήρη επάρκεια αεροπορικών καυσίμων μόνο για τον Απρίλιο και στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει ελλείψεις στο συγκεκριμένο καύσιμο. Ο αρμόδιος επίτροπος, Νταν Γιόργκενσεν, έχει προειδοποιήσει ότι η κρίση θα έχει ως αποτέλεσμα λιγότερες και ακριβότερες πτήσεις το προσεχές καλοκαίρι.