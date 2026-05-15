ΑΑΔΕ: Στο μικροσκόπιο 690 ελεύθεροι επαγγελματίες – Έλεγχοι σε όσους αμφισβήτησαν το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα

Όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες αμφισβήτησαν το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα που τους υπολόγισε η ΑΑΔΕ, θα βρεθούν αντιμέτωποι με εξονυχιστικούς ελέγχους όχι μόνο στα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων, αλλά και στα εισοδήματα, τις καταθέσεις και τις δαπάνες διαβίωσης.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ, αναμένεται να ελεγχθούν όχι μόνο οι ελεύθεροι επαγγελματίες που αμφισβήτσαν το τεκμαρτό εισόδημα, αλλά και πρόσωπα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Ο αριθμός των έλευθερων επαγγελματιών που θα υποβληθούν σε έλεγχο ανέρχεται στους 690 και είναι κατά 60% λιγότεροι από τους 2.603 που είχαν εκδηλώσει αρχικά πρόθεση για επανέλεγχο και αποσύρθηκαν.

Ο αριθμός των αμφισβητήσεων κατέγραψε κατακόρυφη πτώση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (φορολογικό έτος 2023), όπου πρόθεση αμφισβήτησης είχαν εκδηλώσει 4.358 φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο φαίνεται ότι λίγοι ενέμειναν στην απόφαση τους και δεν αποσύρθηκαν από τη διαδικασία η οποία απαιτεί πλήρη φορολογικό έλεγχο.

Η πλατφόρμα

Οι αιτήσεις αμφισβήτησεις για τους έλευθερους επαγγελματίες γίνονται στην πλατφόρμα myBusinessSupport έως τις 14.09.2026. Για τα μέλη νομικών προσώπων με απλογραφικά βιβλία η προθεσμία εκπνέει στις 29 Σεπτεμβρίου.

Για την αμφισβήτηση του συστήματος τεκμαρτής φορολόγησης υπάρχουν δυο επιλογές: Η πρώτη αφορά αντικειμενικές συνθήκες που περιόρισαν την επαγγελματική δραστηριότητα, όπως νοσηλεία ή στρατιωτική θητεία. Η δεύτερη είναι πιο απαιτητική καθώς απευθύνεται σε όσους δηλώνουν ότι τα πραγματικά τους εισοδήματα είναι χαμηλότερα από τα τεκμαρτά. Σε αυτή την περίπτωση, η διαδικασία περνά μέσα από φορολογικό έλεγχο, με τον φορολογούμενο να καλείται προηγουμένως να συμπληρώσει ένα εκτενές ερωτηματολόγιο.

Ειδικότερα οι ερωτήσεις που καλείται να απαντήσει είναι:

Τραπεζικούς λογαριασμούς (προσωπικούς ή επαγγελματικούς).

Επενδύσεις/συμμετοχές σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Αν μισθώνουν τραπεζική θυρίδα.

Επενδύσεις σε έργα τέχνης, τιμαλφή, συλλογές.

Αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη.

Διαθέσιμα μετρητά.

Διαθέσιμα κρυπτονομίσματα.

Αριθμό παροχής ηλεκτροδότησης και υδροδότησης για κύρια, εξοχική και δευτερεύουσα κατοικία καθώς και δαπάνες και ρεύμα και νερό.

Λογαριασμούς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.

Χρεωστικές, πιστωτικές ή προπληρωμένες κάρτες.

Ασφάλιση αυτοκινήτων και δίτροχων.

Ασφαλιστικό πρόγραμμα ζωής, υγείας, συνταξιοδότησης, θανάτου κλπ.

Ασφαλιστικά συμβόλαια κατοικιών.

Δαπάνες σε σχολεία, φροντιστήρια, αθλοπαιδιές, διατροφή.

Ταξίδια στο εσωτερικό και εξωτερικό.

Ο έλεγχος

Εφόσον κατά την υποβολή της δήλωσης ο φορολογούμενος επιλέξει τη διενέργεια ελέγχου, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα για το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης, το οποίο θα τον καλεί να προσδιορίσει το εισόδημά του με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου. Επιπλέον θα πρέπει ο έλεγχος να επεκταθεί σε προγενέστερα φορολογικά έτη ή/και λοιπές φορολογίες ή άλλα φορολογικά αντικείμενα ιδίως σε περίπτωση που οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική οικονομική του κατάσταση.

Ο έλεγχος διενεργείται εντός δώδεκα μηνών από την κοινοποίηση της εντολής. Με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και τυχόν επιπλέον ποσό φόρου βεβαιώνεται ή ο φόρος που έχει βεβαιωθεί κατά το ποσό που δεν οφείλεται, διαγράφεται ή επιστρέφεται κατά περίπτωση.