Στουρνάρας: Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης επιτοκίων από την ΕΚΤ τον Ιούνιο

Την πιθανότητα νέας αύξησης επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) τον Ιούνιο προανήγγειλε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) Γιάννης Στουρνάρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν κι άλλες εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία αποδειχθούν ισχυρές και επίμονες.

Μιλώντας σήμερα (14.5.2026) στο συνέδριο που διοργανώνουν οι Financial Times με την Καθημερινή στην Αθήνα, ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε ότι τα πάντα εξαρτώνται από το πότε θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ. Στην περίπτωση που η τιμή του πετρελαίου παραμείνει στα σημερινά επίπεδα -κοντά στα 105 δολάρια το βαρέλι- τότε η ευρωπαϊκή οικονομία θα κινείται πλέον μεταξύ του δυσμενούς και του δυσμενέστερου σεναρίου. «Αν μείνει εκεί, αυτό είναι μεταξύ του 2ου και του 3ου σεναρίου, παρά του 1ου και του 2ου της ΕΚΤ. Ελπίζω να μην γίνει αυτό, διότι αν συνεχιστεί αυτό, τότε στην ΕΚΤ δεν έχουμε άλλες δυνατότητες, παρά να αυξήσουμε τα επιτόκια. Το απευχόμαστε όλοι όμως αυτό» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μία τέτοια εξέλιξη, πρόσθεσε θα προκαλούσε επιβράδυνση της οικονομίας εκτός από την αύξηση του πληθωρισμού. Στην περίπτωση που η αύξηση του πληθωρισμού είναι μικρή τότε «θα πάμε σε μία μικρή αύξηση των επιτοκίων. Όμως αν η αύξηση του πληθωρισμού είναι μεγάλη και διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα τότε όπως είπε «φοβάμαι θα πάμε σε άλλες καταστάσεις».

Παράλληλα, ο διοικητής της ΤτΕ σημείωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη θέση συγκριτικά με το παρελθόν «λόγω των καλών επιδόσεων έχουμε μαξιλαράκια ασφαλείας».

«Έχουμε μαξιλάρια ασφαλείας στο δημοσιονομικό κομμάτι, στις τράπεζες, στις ασφαλιστικές εταιρείες, στις εταιρείες μη χρηματοοικονομικές που έχουν καλή κερδοφορία. Άρα, είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από ότι είμαστε σε αντίστοιχες κρίσεις κατά το παρελθόν, όταν είμασταν παράλληλα σε δημοσιονομική κρίση, σε τραπεζική κρίση. Επομένως λοιπόν, τώρα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση με μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας, αλλά δυστυχώς όχι να εξουδετερώσουμε όλες τις επιπτώσεις», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο διοικητής της ΤτΕ.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του συνέστησε ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνεχιστεί η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και οι μεταρρυθμίσεις. «Πρέπει να συνεχίσουμε στα τρία αυτά πολύ απλά πράγματα, να συνεχίσουμε το δρόμο που έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και που σήμερα μας έχει φέρει στο να θεωρούμαστε μια ιστορία επιτυχίας παγκόσμια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αποτιμώντας τις επιπτώσεις του Ταμείου Ανάκαμψης στην ελληνική οικονομία ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι «έχει αφήσει αποτύπωμα, διότι για να πάρεις τα λεφτά πρέπει να κάνεις μεταρρυθμίσεις. Φέρνει 300 μεταρρυθμίσεις περίπου. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις μεταφράζονται σε αυξημένη παραγωγικότητα και σε αυξημένο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Ακόμα όμως και πέραν αυτού, όταν τελειώσει αυτό το πακέτο, δεν σημαίνει τι τα λεφτά από την Ευρώπη τέλειωσαν».