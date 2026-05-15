Προϋπολογισμός: Με πρωτογενές πλεόνασμα 5,175 δισ. ευρώ και υπέρβαση του στόχου έκλεισε το τετράμηνο

Πρωτογενές πλεόνασμα 5,175 δισ. ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης που ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών.

Το πλεόνασμα του προϋπολογισμού κινήθηκε πάνω από τον στόχο, καθώς το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε 5,175 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2,298 δισ. ευρώ. Την ίδια περίοδο του 2025 το πρωτογενές πλεόνασμα είχε διαμορφωθεί σε 5,148 δισ. ευρώ.

Στο συνολικό ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού καταγράφηκε πλεόνασμα 1,878 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 909 εκατ. ευρώ και πλεονάσματος 1,850 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η εικόνα αυτή δείχνει σημαντική απόκλιση από τον στόχο σε ταμειακή βάση, ωστόσο το υπουργείο επισημαίνει ότι μέρος της διαφοράς συνδέεται με ετεροχρονισμούς πληρωμών και πρόωρες εισπράξεις.

Μετά τις σχετικές προσαρμογές, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα έναντι των στόχων του προϋπολογισμού περιορίζεται στα 358 εκατ. ευρώ. Από τον υπολογισμό εξαιρούνται 197 εκατ. ευρώ που αφορούν ετεροχρονισμό πληρωμών για εξοπλιστικά προγράμματα, 593 εκατ. ευρώ από ετεροχρονισμό επενδυτικών πληρωμών και 249 εκατ. ευρώ από ετεροχρονισμό κεφαλαιακών ενισχύσεων και μεταβιβαστικών πληρωμών προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Εξαιρούνται επίσης 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας καζίνο στο Ελληνικό, 884 εκατ. ευρώ από πρόωρα έσοδα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και 461 εκατ. ευρώ από πρόωρα ταμειακά έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η επισήμανση αυτή έχει σημασία, καθώς το πρωτογενές αποτέλεσμα που ανακοινώνεται αφορά την Κεντρική Διοίκηση και όχι το σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης.

Στο σκέλος των εσόδων, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 25,165 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,100 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Η υπερεκτέλεση αποδίδεται κυρίως στην είσπραξη, στις 23.04.2026, της έβδομης δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους 884 εκατ. ευρώ, η οποία είχε προβλεφθεί για τον Ιούνιο, καθώς και στα αυξημένα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 461 εκατ. ευρώ.

Τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 22,743 δισ. ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται 306 εκατ. ευρώ από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό. Αν εξαιρεθούν τα δύο αυτά ποσά, τα φορολογικά έσοδα διαμορφώνονται σε 22,302 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 39 εκατ. ευρώ ή 0,2% έναντι του στόχου.

Άνω του 1,4 δισ. ευρώ η υπέρβαση στόχου εσόδων τον Απρίλιο

Τον Απρίλιο, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού έφθασαν τα 6,657 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,414 δισ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Η απόκλιση συνδέεται κυρίως με την είσπραξη των 884 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και με τα αυξημένα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 260 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος των δαπανών, οι πληρωμές του κρατικού προϋπολογισμού για το τετράμηνο ανήλθαν σε 23,287 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 686 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου των 23,974 δισ. ευρώ. Σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, οι δαπάνες είναι αυξημένες κατά 2,078 δισ. ευρώ.

Στον Τακτικό Προϋπολογισμό, οι πληρωμές εμφανίζονται μειωμένες κατά 93 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Στις βασικές μεταβιβάσεις περιλαμβάνονται 825 εκατ. ευρώ προς τον ΕΟΠΥΥ, 869 εκατ. ευρώ προς τον ΟΠΕΚΑ, 424 εκατ. ευρώ προς την ΕΚΑΠΥ για προμήθειες υγείας, 494 εκατ. ευρώ προς νοσοκομεία και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 141 εκατ. ευρώ προς συγκοινωνιακούς φορείς και 131 εκατ. ευρώ προς την Κοινωνία της Πληροφορίας για την πληρωμή του Fuel Pass.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν σε 2,938 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 593 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, αλλά αυξημένες κατά 327 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.