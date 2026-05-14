Τετραμερής συνάντηση στην Αθήνα για ενεργειακή ασφάλεια και διασυνδέσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Ελλάδα, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία και Βουλγαρία θα συζητήσουν την περιφερειακή ενεργειακή συνεργασία, την επιτάχυνση υποδομών και την ασφάλεια εφοδιασμού
Τερματικός Σταθμός LNG στη Ρεβυθούσα / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Συνεδριάζει αύριο το πρωί (15.5.2026) στην Αθήνα η τετραμερής υπουργική συνάντηση για την ενέργεια και τη διασυνδεσιμότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μετά από πρόσκληση του υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρου Παπασταύρου, προς τους ομολόγους του από Σερβία, Βόρεια Μακεδονία και Βουλγαρία.

Συγκεκριμένα, στη συνάντηση θα συμμετάσχουν ο Σταύρος Παπασταύρου, η υπουργός Ενέργειας της Σερβίας, Dubravka Handanović, η υπουργός Ενέργειας και Ορυκτών της Βόρειας Μακεδονίας, Sanja Bozinovska, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, ο υφυπουργός Ενέργειας, Ορυκτών και Πετρελαίου της Σερβίας, Saša Koković, ο υφυπουργός Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ορυκτών της Σερβίας Radoš Popadić, καθώς και ο υφυπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας, Kiril Temelkov.

Στο επίκεντρο της συζήτησης της τετραμερούς υπουργικής συνάντησης θα βρεθούν οι προκλήσεις της ευρωπαϊκής και περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας, η ενίσχυση των διασυνδέσεων και της ενεργειακής συνεργασίας στην περιοχή, καθώς και η ανάγκη επιτάχυνσης στρατηγικών ενεργειακών υποδομών.

Στην συνάντηση, επίσης, θα παρευρίσκονται η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΕΣΦΑ Maria Sferuzza, ο Πρόεδρος της ΔΕΣΦΑ, Πασχάλης Μπουχώρης, και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μανούσος Μανουσάκης, καθώς και επικεφαλής των αρμόδιων Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας. 

Ακολουθεί το πρόγραμμα της τετραμερούς συνάντησης:

09:00-11:00: Υπουργική Συνάντηση Ελλάδας – Σερβίας – Βόρειας Μακεδονίας – Βουλγαρίας
11:00-12:00: Μεταφορά και άφιξη στον Τερματικό Σταθμό LNG του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα
12:00-13:00: Ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του Τερματικού Σταθμού LNG Ρεβυθούσας

