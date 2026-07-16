Αεροδρόμια: Η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 5% το α’ εξάμηνο του 2026

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της χώρας αυξήθηκε κατά 5% συγκριτικά με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2025.

Η επιβατική κίνηση έφτασε τα 33.964.132, έναντι 32.358.875 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025, όπως επισημαίνεται σε στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχετικά με τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) το πρώτο εξάμηνο, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί, κυρίως, η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση 4,6%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Ωστόσο, η κίνηση στα 24 αεροδρόμια που χειρίζεται η ΥΠΑ είναι ακόμα μεγαλύτερη και κυμαίνεται στο 6,2% για το πρώτο εξάμηνο του 2026 συγκριτικά με το ίδιο χρονικό διάστημα του 2025.

Το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026 ανήλθε στους 4.778.208 επιβάτες, έναντι 4.497.485 επιβατών το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι τα 24 αεροδρόμια βρίσκονται στις εξής περιοχές: Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθηρα, Μήλος, Σκύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, Άραξος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Σητεία.

Το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», που εξυπηρέτησε τον Ιούνιο τους περισσότερους ταξιδιώτες, κατέγραψε άνοδο επιβατικής κίνησης 2,1% και διακίνησε 1.425.494, έναντι 1.396.137 επιβατών πέρυσι τον ίδιο μήνα.