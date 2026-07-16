Το ΙΟΒΕ βλέπει τον πληθωρισμό στο 3,7% το 2026

Τη στιγμή που το μέτωπο του πολέμου στο Ιράν έχει αναζωπυρωθεί, το ΙΟΒΕ εκτιμά ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για το 2026 αναμένεται να κινηθεί στο 3,7%, ενώ η ανάπτυξη θα κινηθεί στο 1,8%.

Σε ανοδική τροχιά αναμένεται να κινηθεί ο πληθωρισμός για το 2026 και συγκεκριμένα στο 3,7%, καθώς οι αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία φέρνουν μεγάλες επιβαρύνσεις στον τομέα της ενέργειας και στις αλυσίδες παραγωγής.

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Στην τριμηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ αναφέρεται πως αν η προ εβδομάδων συμφωνηθείσα εκεχειρία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν παραμείνει σε ισχύ, και οι μειωμένες τιμές ενέργειας διατηρηθούν, προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού το 2027 στην περιοχή του 2,7%. Ωστόσο, τα νέα χτυπήματα δεν αφήνουν μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας για άμεση κατάπαυση του πυρός.

Στο +1,8% η ανάπτυξη το 2026

Το ΙΟΒΕ εκτιμά ότι η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα κινηθεί στο +1,8% για το 2026 και θα αυξηθεί στο 2% για το 2027. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση του ΙΟΒΕ, κινητήριος μοχλός αναμένεται να παραμείνει η ιδιωτική κατανάλωση – με προβλεπόμενη άνοδο +1,6% το 2026 και +1,9% το 2027 – στηριζόμενη στην ενίσχυση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος μέσω της ανάκαμψης της απασχόλησης, των αυξήσεων των μισθών, των φορολογικών ελαφρύνσεων και των μέτρων ενεργειακής στήριξης.

Η δημόσια κατανάλωση εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά +2,0% το 2026 και +1,4% το 2027. Οι επενδύσεις θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, καθώς το ΤΑΑ (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) μπαίνει στην τελική φάση υλοποίησής του, με πρόσθετη στήριξη από την ισχυρή πιστωτική επέκταση, το ενισχυμένο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τις αυξημένες εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων.

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Οι πάγιες επενδύσεις προβλέπεται να αυξηθούν κατά +7,6% το 2026 και +8,5% το 2027, με τις ιδιωτικές επενδύσεις να διαδέχονται σταδιακά τη δυναμική των δημοσίων καθώς ολοκληρώνεται το ΤΑΑ. Οι κυριότεροι κίνδυνοι για την επενδυτική δυναμική συνίστανται στον συστηματικά υψηλότερο πληθωρισμό έναντι του μέσου όρου της Ευρωζώνης, ο οποίος διαβρώνει την ανταγωνιστικότητα, στο ενδεχόμενο επιβράδυνσης του μεταρρυθμιστικού προγράμματος ενόψει της προεκλογικής περιόδου, και σε πιθανές καθυστερήσεις στην απορρόφηση και αξιοποίηση των πόρων του ΤΑΑ.

Το εξωτερικό έλλειμμα εκτιμάται ότι θα διευρυνθεί περαιτέρω τη διετία 2026-2027, κυρίως λόγω της ανόδου των εισαγωγών που τροφοδοτεί η υψηλής εισαγωγικής έντασης επενδυτική δραστηριότητα, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις του πολέμου στο διεθνές εμπόριο. Οι εισαγωγές προβλέπεται να αυξηθούν κατά +3% το 2026 και +4,2% το 2027, ταχύτερα από τις εξαγωγές, +2,0% και +2,5% αντίστοιχα.

Ενίσχυση της απασχόλησης

Η απασχόληση σύμφωνα με το ΙΟΒΕ αναμένεται να ενισχυθεί ηπιότερα το 2026 και το 2027, λόγω της ανοδικής τάσης σε κατανάλωση, επενδύσεις, εξαγωγές και σε επιμέρους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να διαμορφωθεί στην περιοχή του 8,7% το 2026 και 8,2% το 2027.

Ο πρόεδρος του ΔΣ του ΙΟΒΕ, Γιάννης Ρέτσος επεσήμανε ότι υπάρχουν επιδράσεις στην ελληνική οικονομία από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, καθώς και από το ότι στη χώρα διαμορφώνεται προεκλογικό τοπίο.

Ανάμεσα σε άλλα, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, καθηγητής Νίκος Βέττας, εστίασε στις παρακάτω προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα: