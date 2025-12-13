Μακρο-οικονομία

Αγώνας δρόμου από ΔΕΔΔΗΕ για τα δυναμικά τιμολόγια – Τι καλείται να διορθώσει ο διαχειριστής

Σειρά θεμάτων έθεσαν οι προμηθευτές για να προχωρήσει επιτυχώς η όλη προσπάθεια
Κολώνα ηλεκτρικού ρεύματος
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Χάρης Αποσπόρης

Αμφιβολίες διατυπώνονται από την πλευρά των προμηθευτών για την ετοιμότητα του ΔΕΔΔΗΕ να υποστηρίξει τα δυναμικά (πορτοκαλί) τιμολόγια, ενόψει της εφαρμογής τους από το Φεβρουάριο του 2026.

Καθώς σήμερα βρισκόμαστε λιγότερο από δύο μήνες πριν την έναρξη, προκύπτει μια σειρά από ζητήματα που χρήζουν επίλυσης από τον ΔΕΔΔΗΕ για τα νέα αυτά τιμολόγια.

Σχετική τοποθέτηση έκανε ο σύνδεσμος προμηθευτών ΕΣΠΕΝ, όπου αναφέρει αρχικά το πρόβλημα που έχει προκύψει με μερίδα των ήδη εγκατεστημένων έξυπνων μετρητών.
 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του newsit, έως 250.000 εξ αυτών κρίνονται ότι δεν έχουν τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές για τη δυναμική τιμολόγηση. Ως αποτέλεσμα, θα πρέπει είτε να προστεθεί εξοπλισμός, είτε να αντικατασταθούν με άλλους.

Έτσι, προκύπτει και το ερώτημα ποιος θα πληρώσει, με τους προμηθευτές να ζητούν να αναλάβει ο ίδιος ο διαχειριστής το κόστος μέσω της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής του Βάσης, αντί να επιβαρύνει άμεσα τους τελικούς καταναλωτές.

Αυτό, όμως, δεν είναι το μόνο ζήτημα που έχει προκύψει.

Ξεχωριστό πρόβλημα εντοπίζει ο ΕΣΠΕΝ με 900.000 εγκατεστημένους έξυπνους μετρητές, στους οποίους δεν παρέχονται βασικές λειτουργίες τηλεμέτρησης, όπως είναι ο έλεγχος και η πιστοποίηση μετρήσεων, η εκτίμηση και διόρθωση μετρήσεων, η παροχή στοιχείων σε άλλους φορείς, καθώς και η συμβολή στον εντοπισμό ρευματοκλοπών.

Μιλάμε, δηλαδή, για την πλειοψηφία του 1,3 εκατομμυρίων έξυπνων μετρητών που εκτιμάται ότι έχει εγκαταστήσει ο ΔΕΔΔΗΕ μέχρι σήμερα.
 
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η όλη προσπάθεια εξελίσσεται με ένα ρυθμό περίπου 50.000 νέων μετρητών κάθε μήνα, με προοπτική να διπλασιαστεί εντός του 2026. Απώτερος στόχος είναι να εγκατασταθούν συνολικά 7.638.000 μετρητές ως το 2030.

Ο ΕΣΠΕΝ επισημαίνει σχετικά ότι η σωστή τηλεμέτρηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια σειρά από στόχους, όπως είναι η ενημέρωση και τιμολόγηση των καταναλωτών, η αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών και η εφαρμογή των δυναμικών τιμολογίων.

Κατ΄ επέκταση, ο σύνδεσμος ζητά να γίνουν γνωστοί οι λόγοι για τους οποίους δεν παρέχονται οι συγκεκριμένες λειτουργίες για τους 900.000 μετρητές.
 
Στα παραπάνω, θα πρέπει να προσθέσουμε ότι προς το παρόν δεν είναι σαφές αν η διόρθωση του συγκεκριμένου προβλήματος αποτελεί απλό ζήτημα, ούτε ο χρόνος που θα χρειαστεί για να ενταχθούν πλήρως στο σύστημα τηλεμέτρησης. Πάντως, φαίνεται πως είναι ένα θέμα περισσότερο οργανωτικού και λειτουργικού χαρακτήρα, παρά τεχνικού.

Έτσι, ο ΔΕΔΔΗΕ καλείται να προχωρήσει σε κινήσεις που θα διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της τηλεμέτρησης στο εξής.

