Ακριβότερα κατά 10,6% τα ενοίκια κατοικιών στο οκτάμηνο – Πώς συνδέονται τα μέτρα της ΔΕΘ

«Οκτώ στις οκτώ» αυξήσεις καταγράφουν τα ενοίκια των κατοικιών από την αρχή του 2025 μέχρι και τον Αύγουστο, με βάση και την τελευταία ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, την επαύριο της ανακοίνωσης των νέων στεγαστικών μέτρων στη ΔΕΘ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα ενοίκια κατοικιών αυξήθηκαν και τον Αύγουστο, με τις ετήσιες μεταβολές να παραμένουν διψήφιες από την άνοιξη και μετά. Συγκεκριμένα, οι ετήσιες αυξήσεις διαμορφώθηκαν στο 10,9% τον Μάιο, 11,4% τον Ιούνιο, 11,3% τον Ιούλιο και 10,9% τον Αύγουστο. Σε μέσα επίπεδα από την αρχή του 2025, η άνοδος κινείται στο 10,6% επιβεβαιώνοντας την ένταση των πιέσεων στη μακροχρόνια μίσθωση.

Για να γίνει πιο κατανοητό, ένα σπίτι που πέρυσι το καλοκαίρι θα νοικιαζόταν για 700 ευρώ, φέτος θα νοικιαζόταν για περίπου 776 ευρώ, μια αύξηση της τάξης των 76 ευρώ.

Παρά την επιβράδυνση του συνολικού πληθωρισμού, το κόστος της στέγασης παραμένει τομέας με σαφώς υψηλότερη δυναμική από τον μέσο όρο του δείκτη τιμών καταναλωτή.

Αυτή η επιμονή των αυξήσεων αποτυπώνει έναν συνδυασμό παραγόντων: περιορισμένη προσφορά διαθέσιμων κατοικιών προς μακροχρόνια μίσθωση, υψηλό κόστος ανακαίνισης και λειτουργίας ακινήτων, αλλά και ανθεκτική ζήτηση σε μεγάλα αστικά κέντρα και φοιτητικές πόλεις.

Πώς συνδέονται τα μέτρα της ΔΕΘ

Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης στη ΔΕΘ επιχειρούν να περιορίσουν τις παραπάνω στρεβλώσεις και να αυξήσουν την προσφορά μακροχρόνιων μισθώσεων. Κεντρικό στοιχείο είναι η αλλαγή στη φορολόγηση εισοδημάτων από ενοίκια με νέο ενδιάμεσο συντελεστή 25% για το τμήμα εισοδήματος από 12.000 έως 24.000 ευρώ, με στόχο να μειωθεί το «άλμα» από το πρώτο κλιμάκιο και να ενισχυθεί η φορολογική συμμόρφωση.

Ωστόσο, το αν οι μειώσεις των φόρων στο εισόδημα των ιδιοκτητών «περάσουν» προοδευτικά στις τιμές των ενοικίων, είναι ένα «στοίχημα» που απομένει να φανεί πώς θα εξελιχθεί.

Επιπλέον, στο σκέλος της αγοράς, προωθούνται παρεμβάσεις που στοχεύουν στο «άνοιγμα» κλειστών κατοικιών και στην ενίσχυση της μακροχρόνιας μίσθωσης, καθώς και επέκταση των παρεμβάσεων για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, ώστε μέρος του αποθέματος να επιστρέψει στη συμβατική αγορά. Η αποτελεσματικότητα θα κριθεί από τον ρυθμό υλοποίησης και το εάν τα κίνητρα και αντικίνητρα επαρκούν για να μετακινηθούν ιδιοκτήτες προς τις πολυετείς μισθώσεις.

Πότε θα φανούν τα αποτελέσματα

Βραχυπρόθεσμα, οι φορολογικές αλλαγές δύσκολα θα επηρεάσουν άμεσα τα επίπεδα ενοικίων, καθώς οι τιμές προσαρμόζονται κυρίως από τη σχέση προσφοράς και ζήτησης. Αν, όμως, οι ρυθμίσεις για βραχυχρόνιες μισθώσεις και τα κίνητρα για αξιοποίηση κενών κατοικιών εφαρμοστούν χωρίς καθυστερήσεις, το ισοζύγιο προσφοράς μπορεί να βελτιωθεί σταδιακά από το 2026 και μετά. Μέχρι τότε, οι διψήφιες ετήσιες μεταβολές στα ενοίκια καθιστούν τη στέγαση έναν από τους πιο βασικούς τροφοδότες του πληθωρισμού και «βραχνάς» για εκατομμύρια συμπολίτες μας.