Ανάπτυξη έως και 2,2% στην Ελλάδα το 2025 – Τι αναφέρει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο στην φθινοπωρινή του έκθεση

Θετικό ρυθμό ανάπτυξης καταγράφει η ελληνική οικονομία και το 2025, παρά την αυξημένη διεθνή αβεβαιότητα και τις γεωπολιτικές εντάσεις, όπως επισημαίνει το 2025 το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) στην Φθινοπωρινή Έκθεση.

Στο πρώτο εξάμηνο του έτους το ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 2%, με βασικούς οδηγούς την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις, ενώ για το σύνολο του 2025 η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας εκτιμάται στο 2,1–2,2%.

Όπως επισημαίνεται, η στήριξη από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μαζί με την ενίσχυση των άμεσων ξένων επενδύσεων, τροφοδοτούν τη δυναμική της οικονομίας. Ο πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί στο 3% εντός του 2025, ενώ η ανεργία συνεχίζει την πτωτική πορεία της και προβλέπεται στο 7,6% μέχρι το τέλος της χρονιάς, με στόχο περαιτέρω βελτίωση της αγοράς εργασίας και ενίσχυση των πραγματικών μισθών.

Στο δημοσιονομικό σκέλος, το ΕΔΣ σημειώνει ότι η πολιτική παραμένει συνετή, με πρωτογενές πλεόνασμα 3,7% του ΑΕΠ το 2025 και ισοσκελισμένο ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης. Παράλληλα, η επιτάχυνση της αποπληρωμής μέρους του χρέους αναμένεται να συμπιέσει τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ και να ενισχύσει την αξιοπιστία της οικονομίας.

Κεντρικό μήνυμα της έκθεσης είναι ότι η δημοσιονομική σταθερότητα, σε συνδυασμό με αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη, σταθερότητα και κοινωνική ευημερία.