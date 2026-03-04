Μακρο-οικονομία

Αποκλίσεις στις τιμές των καυσίμων σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές έδειξαν οι έλεγχοι

Εντατικοί έλεγχοι από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή
ΚΑΥΣΙΜΑ (EUROKINISSI
ΚΑΥΣΙΜΑ (EUROKINISSI/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ)

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ανακοίνωσε ότι συνεχίζει για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα τους εντατικούς ελέγχους στην αγορά καυσίμων, παρακολουθώντας σε πραγματικό χρόνο -από το μεσημέρι του Σαββάτου- την εξέλιξη των τιμών στη βενζίνη και το πετρέλαιο.

Συνολικά, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, από το Σάββατο μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 700 έλεγχοι, ενώ παράλληλα παρακολουθούνται οι τιμές σε όλα τα πρατήρια καυσίμων της χώρας μέσω της πλατφόρμας FuelPrices.gr.

Σε όσες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων έχουν εντοπιστεί αποκλίσεις στις τιμές σε ορισμένα νησιά και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ιδίως σε σημεία όπου ο ανταγωνισμός είναι περιορισμένος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
131
127
99
97
79
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Παπασταύρου: Η Ελλάδα προετοιμασμένη για την ενεργειακή κρίση με στόχο παραγωγή φυσικού αερίου έως το 2032
Οι εταιρείες δείχνουν ωριμότητα, το διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα λειτουργεί εξισορροπητικά και διασφαλίζεται η σταθερότητα των τιμών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
Ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου
Newsit logo
Newsit logo