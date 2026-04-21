Συνεργεία αυτοκινήτων: Όσο χτυπιέται η φοροδιαφυγή ανεβαίνουν οι τιμές – Πάνω από 10% ακριβότερα μέσα σε δύο χρόνια

Σε τιμές «φαρμακείου» πληρώνουν πλέον οι οδηγοί την επισκευή των αυτοκινήτων τους στα συνεργεία, σε μια αγορά που για χρόνια είχε μεγάλη «σκιά» φοροδιαφυγής, όπως επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία από την Απολογιστική Έκθεση της ΑΑΔΕ για το 2025.

Παρ’ όλ’ αυτά, τα ψηφιακά εργαλεία των τελευταίων ετών έχουν βάλει σημαντικά εμπόδια στην φοροδιαφυγή που λαμβάνει χώρα στα συνεργεία αυτοκινήτων, ωθώντας, ωστόσο, τις τιμές ακόμα ψηλότερα, καθώς ο πελάτης καλείται να πληρώσει τον λογαριασμό.

Τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι οι χρεώσεις για συντήρηση και επισκευή οχημάτων αυξήθηκαν κατά 6,9% τον Μάρτιο του 2026 σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025. Έναν χρόνο πριν η αντίστοιχη αύξηση ήταν 3,3%, ενώ το 2024 είχε προηγηθεί άλλη μία άνοδος 2,8%. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε δύο χρόνια οι τιμές στα συνεργεία έχουν ανέβει σωρευτικά περίπου 10,4% και σε τρία χρόνια περίπου 13,6%. Με πιο απλά λόγια, μια εργασία που κόστιζε 100 ευρώ πριν από δύο χρόνια, σήμερα κινείται κοντά στα 110 ευρώ μόνο από την αύξηση των υπηρεσιών και χωρίς να υπολογίζεται το κόστος των υλικών.

Η εικόνα δείχνει μάλιστα επιτάχυνση. Από το 3,3% της περσινής χρονιάς, οι αυξήσεις στα συνεργεία ανέβηκαν στο 6,1% τον Φεβρουάριο και στο 6,9% τον Μάρτιο του 2026. Και αυτό έχει σημασία, γιατί οι χρεώσεις των συνεργείων τρέχουν πλέον ταχύτερα και από τον γενικό πληθωρισμό, ο οποίος τον Μάρτιο ήταν 3,9%, δείχνοντας πως το συνεργείο ακριβαίνει πιο γρήγορα από τον μέσο όρο της αγοράς.

Στον τελικό λογαριασμό που καλείται να πληρώσει ο πελάτης μπαίνουν και τα ανταλλακτικά. Η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε τον Μάρτιο του 2026 αύξηση 3,8% στα ανταλλακτικά και στον εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς, κάτι που σημαίνει ότι ανεβαίνει όχι μόνο η εργασία αλλά και το κόστος των υλικών.

Η εικόνα αυτή έρχεται την ώρα που ο ευρύτερος κλάδος της επισκευής οχημάτων εμφανίζεται στους «πρωταθλητές» της παραβατικότητας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν για τους ελέγχους του 2025, στον τομέα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου και της επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών η παραβατικότητα έφτασε το 61%, το υψηλότερο ποσοστό ανάμεσα στους βασικούς κλάδους που ελέγχθηκαν.

Την ίδια ώρα, όμως, το περιβάλλον έχει αλλάξει. Η ΑΑΔΕ έχει εντάξει τα συνεργεία και τα φανοποιεία μέσα στο ψηφιακό πελατολόγιο με υποχρεωτική εφαρμογή από 01.07.2025 για τις υπόχρεες επιχειρήσεις, ενώ είχαν προηγηθεί και η εκτεταμένη χρήση των POS. Αυτό σημαίνει ότι η είσοδος του πελάτη, η εργασία που γίνεται και η πληρωμή «μετριούνται» πολύ πιο καθαρά σε σχέση με το παρελθόν.

Έτσι, όσο περιορίζεται το περιθώριο για αδήλωτες δουλειές και «μαύρες» εισπράξεις, τόσο μεγαλύτερο μέρος του πραγματικού κόστους περνά στο νόμιμο τιμολόγιο και τελικά στον πελάτη.