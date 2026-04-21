ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,4% στις αφίξεις και τις διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχειακά καταλύματα τον Φεβρουάριο

Αύξηση κατέγραψαν οι αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις στα καταλύματα της χώρας τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, τα κάμπινγκ και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, οι αφίξεις ανήλθαν σε 811.585 και οι διανυκτερεύσεις σε 1.764.853, σημειώνοντας άνοδο κατά 2,4% και 1,7% αντίστοιχα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025.

Για τα καταλύματα, τον Φεβρουάριο του 2026 παρατηρήθηκε αύξηση 1,9% στις αφίξεις και 0,9% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών επισκεπτών. Αντίστοιχα, για τους ημεδαπούς, οι αφίξεις στα καταλύματα ενισχύθηκαν κατά 2,7% και οι διανυκτερεύσεις κατά 2,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις παρατηρήθηκε από τους ημεδαπούς με 64,7% και 60,2% αντίστοιχα, στο σύνολο των καταλυμάτων. Ενώ, η μέση συνολική διανυκτέρευση ανήλθε σε 2,2 ημέρες.