Φοροδιαφυγή: Έμπορος ρούχων «ξέχασε» να δηλώσει 13 εκατ. ευρώ, σουβλατζίδικο «έκρυψε» 1 εκατ. ευρώ – Όλες οι «τρανταχτές» υποθέσεις που έπιασε η ΑΑΔΕ

Έμπορος ρούχων με αδήλωτα 13,1 εκατ. ευρώ, σουβλατζής με 135.745 αποδείξεις που δεν κόπηκαν και βενζινάδικο με 2,6 εκατ. ευρώ κρυμμένη φορολογητέα ύλη περιλαμβάνονται στις πιο βαριές υποθέσεις φοροδιαφυγής που καταγράφει η ΑΑΔΕ στην Απολογιστική Έκθεση 2025.

Από τις υποθέσεις της ΑΑΔΕ γίνεται σαφές πως η φοροδιαφυγή αγγίζει σχεδόν όλους τους κλάδους των επαγγελματιών και επιχειρήσεων, από εμπόρους ρούχων, ζάχαρης και τροφίμων, πρατήρια καυσίμων, ψητοπωλεία και εστιατόρια, μαγαζιά λιανικής με οικιακά είδη, παιχνίδια, ηλεκτρονικά και ρούχα. Και τα ποσά σε αρκετές περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα μεγάλα…

Πρώτη και «καλύτερη» υπόθεση στη λίστα είναι ένας έμπορος ρούχων και παπουτσιών στην Καρδίτσα. Σε αυτή την περίπτωση δεν υποβλήθηκε δήλωση εισοδήματος για το 2023 και έγιναν ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ το 2024, με αποτέλεσμα η κρυμμένη φορολογητέα ύλη να φτάσει τα 13.130.400 ευρώ και ο μη αποδοθείς ΦΠΑ τα 2.657.300 ευρώ. Είναι μακράν το πιο «δυνατό» παράδειγμα που καταγράφει η ΑΑΔΕ, αλλά όχι το μόνο.

Άλλη βαριά υπόθεση είναι και αυτή ενός εμπόρου ζάχαρης στην Αχαΐα. Εκεί η ΑΑΔΕ καταγράφει μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το 2022 και κρυμμένη φορολογητέα ύλη 6.705.180 ευρώ. Δίπλα μπαίνει και έμπορος τροφίμων στη Θεσσαλονίκη, όπου για τα έτη 2021 και 2022 εντοπίστηκε αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη 5.877.610 ευρώ και μη αποδοθείς ΦΠΑ 1.272.375 ευρώ.

Στη λίστα με τα πολύ μεγάλα ποσά υπάρχει και ένας διοργανωτής events στην Αθήνα. Για την περίοδο 2020 έως 2023 η ΑΑΔΕ αναφέρει κρυμμένη φορολογητέα ύλη 4.784.000 ευρώ και ΦΠΑ 1.595.100 ευρώ. Υπάρχουν επίσης και δύο βαριές περιπτώσεις από τον χώρο των κατασκευών στη Θεσσαλονίκη, με κρυμμένη ύλη 2.648.600 ευρώ στη μία περίπτωση και 2.506.540 ευρώ στην άλλη, μαζί με υψηλά ποσά ΦΠΑ που δεν αποδόθηκαν.

Ιδιαίτερο βάρος έχει και η περίπτωση ενός πρατηρίου καυσίμων στο Ηράκλειο. Για τα έτη 2019 έως 2021 δεν υποβλήθηκαν ή υποβλήθηκαν ανακριβώς δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, με αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη 2.593.000 ευρώ και μη αποδοθέντα ΦΠΑ 360.000 ευρώ

Στο κομμάτι της λιανικής είναι και ένα μαγαζί με οικιακά είδη στην Αθήνα, όπου η ΑΑΔΕ εντόπισε αδήλωτες πωλήσεις μέσω διαδικτύου. Εκεί η κρυμμένη φορολογητέα ύλη φτάνει τα 2.541.500 ευρώ και ο ΦΠΑ τα 609.900 ευρώ. Στην ίδια κατηγορία υπάρχουν ακόμη έμπορος παιχνιδιών στη Θεσσαλονίκη με αποκρυβείσα ύλη 1.692.085 ευρώ και μαγαζί με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λογισμικό στην Αθήνα με αδήλωτη ύλη 1.448.830 ευρώ.

Χαρακτηριστικό είναι και το παράδειγμα ενός ψητοπωλείου στην Αθήνα. Την τριετία 2019 έως 2021 δεν κόπηκαν 135.745 φορολογικά στοιχεία, με αποτέλεσμα να προκύψει αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη 1.055.100 ευρώ και ΦΠΑ 152.200 ευρώ.

Στη δεκάδα των πιο τρανταχτών περιπτώσεων μπαίνει και ένα ελαιοτριβείο στο Ηράκλειο, με κρυμμένη φορολογητέα ύλη 1.021.200 ευρώ. Υπάρχει επίσης εστιατόριο στον Πειραιά, όπου η ΑΑΔΕ καταγράφει 51.749 φορολογικά στοιχεία που δεν εκδόθηκαν, με αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη 646.400 ευρώ και ΦΠΑ 91.400 ευρώ. Από το λιανεμπόριο ρούχων, άλλο ένα κατάστημα στο Ηράκλειο εμφανίζεται με κρυμμένη ύλη 660.800 ευρώ και ΦΠΑ 158.600 ευρώ, ενώ στις τηλεπωλήσεις η ΑΑΔΕ καταγράφει επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη με αποκρυβείσα ύλη 722.980 ευρώ και ΦΠΑ 173.500 ευρώ.