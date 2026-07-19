Αποθήκευση ενέργειας: Μπαταρίες 6,8 γιγαβάτ έως το 2030 το επόμενο στοίχημα του ΥΠΕΝ

Η ανάπτυξη μονάδων αποθήκευσης ενέργειας ανάγεται στο επόμενο στοίχημα της εθνικής ενεργειακής στρατηγικής που χαράσσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), με γνώμονα την ανθεκτικότητα και την περαιτέρω συμβολή στη συγκράτηση των τιμών του ρεύματος.

Η ισχύς των μονάδων αποθήκευσης ενέργειας που προτεραιοποιεί το ΥΠΕΝ και η οποία ήταν μηδενική στην αρχή του χρόνου, είναι σήμερα στα 630 μεγαβάτ. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει η κυβέρνηση, οι μπαταρίες θα πλησιάσουν το 1 γιγαβάτ στο τέλος του έτους, το 1,5 γιγαβάτ στα μέσα του 2027 και τα 3 γιγαβάτ ως το 2028.

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Έκθεση του οίκου Aurora Energy για τον κλάδο της αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα έως το 2030 αναφέρει ότι στο τέλος του έτους θα λειτουργούν μπαταρίες ισχύος 900 μεγαβάτ (711 μεγαβάτ δίωρης διάρκειας έγχυσης και 189 μεγαβάτ τετράωρης) και θα ακολουθήσουν άλλα έργα.

333 μεγαβάτ μέσω του προγράμματος «Συστήματα Αποθήκευσης στις επιχειρήσεις»

μέσω του προγράμματος «Συστήματα Αποθήκευσης στις επιχειρήσεις» 4,7 γιγαβάτ που θα συμμετέχουν απευθείας στην αγορά, χωρίς σχήματα στήριξης (0,9 γιγαβάτ στο δίκτυο διανομής – ΔΕΔΔΗΕ και 3,8 στο σύστημα μεταφοράς – ΑΔΜΗΕ)

900 μεγαβάτ στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπει ο νόμος 5151/2024 για μετατροπή των αδειών παραγωγής συμβατικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που κλείνουν, σε άδειες αποθήκευσης

Το σύνολο των μονάδων αποθήκευσης την επόμενη τετραετία αναμένεται στα 6,8 γιγαβάτ.

Η συμβολή στις τιμές ενέργειας

Σημειώνεται ότι οι μπαταρίες συμβάλουν στη συγκράτηση του κόστους της ηλεκτροπαραγωγής, καθώς αποθηκεύουν φθηνή ενέργεια σε χαμηλές, μηδενικές ή αρνητικές τιμές. Αποθηκεύουν ενέργεια που παράγεται κατά τις ώρες που υπάρχει πλεόνασμα παραγωγής και αδυναμία διάθεσής της στο δίκτυο ή σε εξαγωγές. Έτσι, μπορούν να προσφέρουν ενέργεια στο σύστημα όταν η ζήτηση ανεβαίνει και η παραγωγή φθίνει υποκαθιστώντας τις ακριβότερες συμβατικές μονάδες φυσικού αερίου που καλύπτουν σήμερα αυτή τη ζήτηση.

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Η ανάπτυξη της αποθήκευσης στη χώρα μας εξελίσσεται σε περίοδο που το κόστος της τεχνολογίας μειώνεται δραστικά. Από 1.474 δολάρια ανά κιλοβατώρα το 2010 υποχωρεί σε 159 δολάρια το 2021 και 108 δολάρια το 2025, σύμφωνα με στοιχεία που έχει παρουσιάσει ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος. Πρακτικά, το κόστος των μπαταριών καταγράφει μείωση 32% το 2025 σε σχέση με το 2021 και σωρευτικά κατά 93% από το 2010.

Οι ανανεώσιμες πηγές και η σταδιακή ανάπτυξη της αποθήκευσης έχουν συμβάλει στη σχετική συγκράτηση των τιμών του ρεύματος τόσο στη χονδρική όσο και στη λιανική. Η μέση τιμή χονδρικής κατά το πρώτο 15θήμερο του Ιουλίου διαμορφώθηκε στα 111,67 ευρώ ανά μεγαβατώρα παρά την αναταραχή στις διεθνείς ενεργειακές αγορές και την αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου πάνω από τα 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η τιμή είναι αυξημένη σε σχέση με τον Ιούνιο (ήταν 92,93 ευρώ) αλλά στο α’ εξάμηνο του έτους ήταν χαμηλότερη σε σχέση με το σύνολο των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης (Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ελβετία, Πολωνία, Βουλγαρία, Ρουμανία κ.α.) και συνολικά η έκτη χαμηλότερη στο ευρωπαϊκό σύστημα.