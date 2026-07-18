Τα πάρκινγκ και οι αποθήκες εκτοξεύουν τις ζητούμενες τιμές κατοικιών στην Αττική

Η εύρεση μιας θέσης πάρκινγκ στην Αττική έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες καθημερινές προκλήσεις για χιλιάδες κατοίκους. Ο περιορισμένος αριθμός διαθέσιμων θέσεων και η συνεχής αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων έχουν μετατρέψει το ιδιωτικό πάρκινγκ από μια απλή ευκολία σε ένα πολύτιμο χαρακτηριστικό, αφού ανεβάζουν την ζητούμενη τιμή μιας κατοικίας όταν αυτή διαθέτει χώρο στάθμευσης.

Αντίστοιχα μετρήσιμη είναι και η ύπαρξη αποθήκης σε μια κατοικία, που αποκτά και αυτή με τη σειρά της μεγαλύτερη σημασία, ιδιαίτερα στα νεότερα ή μικρότερα διαμερίσματα όπου κάθε επιπλέον χώρος αξιοποιείται.

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Όπως προκύπτει από τη νέα έρευνα της ReDataset, η οποία ανέλυσε καταχωρήσεις διαμερισμάτων και μεζονετών σε όλη την Αττική για το 2026 και σύγκρινε ακίνητα χωρίς χώρο στάθμευσης ή αποθήκη με αντίστοιχα ακίνητα που διαθέτουν μόνο αποθήκη, μόνο πάρκινγκ ή και τα δύο, η αξία αυτών των χαρακτηριστικών διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Σε πολλές περιοχές, και ιδιαίτερα σε εκείνες όπου η εύρεση θέσης πάρκινγκ αποτελεί καθημερινή δυσκολία ή όπου το παλαιότερο κτιριακό απόθεμα δεν διαθέτει επαρκείς βοηθητικούς χώρους, το πάρκινγκ και η αποθήκη μετατρέπονται σε βασικούς παράγοντες επιλογής και τιμολόγησης ενός ακινήτου.

Στον Κεντρικό Τομέα Αττικής, η τιμολόγηση παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις από Δήμο σε Δήμο, χωρίς να υπάρχει σταθερή συσχέτιση με το πόσο ακριβή είναι ήδη μια περιοχή. Στον Δήμο Ηλιούπολης, ένα διαμέρισμα ή μια μεζονέτα με θέση στάθμευσης και αποθήκη εμφανίζει ζητούμενη τιμή περίπου 4.480 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, όταν ένα ακίνητο χωρίς αυτές τις 2 παροχές κυμαίνεται στα 2.360 ευρώ ανά τ.μ. Η απόσταση μεταξύ των δύο κατηγοριών φτάνει έτσι το 90%, καθιστώντας την Ηλιούπολη την περιοχή όπου το πάρκινγκ και η αποθήκη προσθέτουν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία υπεραξία. Υψηλές διαφορές καταγράφονται και σε άλλους Δήμους του κεντρικού τομέα. Στον Δήμο Αθηναίων, η μέση ζητούμενη τιμή για κατοικίες χωρίς καμία παροχή κυμαίνεται περίπου στα 2.470 ευρώ ανά τ.μ. και φτάνει στα 4.100 ευρώ ανά τ.μ. για ακίνητα που διαθέτουν και τις δύο παροχές.

Στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας, οι περισσότεροι Δήμοι παρουσιάζουν γενικά υψηλά κόστη στάθμευσης και αποθήκευσης, εκτός από έναν αυτός της Κηφισιάς που σπάει το μοτίβο καταγράφοντας διαφορά πολύ μικρότερη από εκείνη των γειτονικών της περιοχών. Στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού, οι κατοικίες χωρίς πάρκινγκ και αποθήκη προσφέρονται κατά μέσο όρο περίπου στα 2.880 ευρώ ανά τ.μ., ενώ εκείνες με τις δύο παροχές φτάνουν τα 4.550 ευρώ ανά τ.μ.. Στον Δήμο Αμαρουσίου οι τιμές ανεβαίνουν από τα 2.590 ευρώ ανά τ.μ. στα 4.170 ευρώ ανά τ.μ..

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Στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά, οι Δήμοι με χαμηλότερες συνολικές τιμές παρουσιάζουν μεγαλύτερα σχετικά άλματα για στάθμευση και αποθήκευση από τον ακριβότερο Δήμο Πειραιά. Στο Κερατσίνι – Δραπετσώνα το premium φτάνει περίπου το 78%. Η ζητούμενη τιμή μιας κατοικίας χωρίς πάρκινγκ και αποθήκη βρίσκεται περίπου στα 1.650 ευρώ ανά τ.μ., ενώ για ακίνητα που διαθέτουν και τις δύο παροχές ανεβαίνει στα 2.930 ευρώ ανά τ.μ.. Στη Νίκαια – Άγιο Ιωάννη Ρέντη η τιμή αυξάνεται από περίπου 1.780 ευρώ ανά τ.μ. στα 2.930 ευρώ ανά τ.μ., καταγράφοντας premium περίπου 65%. Στον Δήμο Πειραιά, όπου το βασικό επίπεδο τιμών είναι υψηλότερο, τα ακίνητα χωρίς τις δύο παροχές προσφέρονται περίπου στα 2.340 ευρώ ανά τ.μ., ενώ όσα διαθέτουν πάρκινγκ και αποθήκη φτάνουν τα 3.600 ευρώ ανά τ.μ. Η ποσοστιαία αύξηση περιορίζεται περίπου στο 54%.

Στα Νότια Προάστια, τρεις Δήμοι με πολύ διαφορετικά επίπεδα τιμών παρουσιάζουν σχεδόν ακριβώς το ίδιο επιπλέον κόστος, ενώ ο πιο ακριβός Δήμος αυτός της Γλυφάδας παρουσιάζει τη μικρότερη διαφορά από όλες. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, Αλίμου και Καλλιθέας κινούνται σε παρόμοια επίπεδα, με το premium να φτάνει περίπου το 69%, αν και οι απόλυτες ζητούμενες τιμές απέχουν αισθητά μεταξύ τους. Στον Άγιο Δημήτριο η μέση τιμή αυξάνεται από περίπου 2.400 ευρώ ανά τ.μ. στα 4.050 ευρώ ανά τ.μ. Στον Άλιμο από τα 3.280 ευρώ ανά τ.μ. ανεβαίνει στα 5.500 ευρώ ανά τ.μ., ενώ στην Καλλιθέα οι τιμές κινούνται από περίπου 2.350 ευρώ ανά τ.μ. έως τα 3.770 ευρώ ανά τ.μ..

Τέλος, στα Δυτικά Προάστια Αττικής, τα ασφάλιστρα παρουσιάζουν ασυνήθιστη ομοιομορφία σε όλα τα επίπεδα, με τους περισσότερους Δήμους να διαφέρουν μεταξύ τους μόνο κατά λίγες μονάδες. Το μεγαλύτερο premium καταγράφεται στον Δήμο Περιστερίου και την Πετρούπολη, όπου φτάνει περίπου το 79%. Στο Περιστέρι η μέση ζητούμενη τιμή ανεβαίνει από περίπου 1.880 ευρώ ανά τ.μ. στα 3.350 ευρώ ανά τ.μ. όταν η κατοικία διαθέτει θέση στάθμευσης και αποθήκη. Στην Πετρούπολη η αντίστοιχη μεταβολή είναι από 1.860 ευρώ ανά τ.μ. σε 3.330 ευρώ ανά τ.μ..

Τα στοιχεία της ReDataset επιβεβαιώνουν ότι η ύπαρξη θέσης στάθμευσης και αποθήκης λειτουργεί ως καθοριστικός παράγοντας διαμόρφωσης των ζητούμενων τιμών στην αγορά κατοικίας. Όσο εντείνεται η έλλειψη διαθέσιμων χώρων στάθμευσης και αποθήκευσης, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η υπεραξία που αποδίδουν οι αγοραστές στα ακίνητα που διαθέτουν αυτές τις παροχές.