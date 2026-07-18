Το σχέδιο της ΕΕ ώστε να γίνει η Ευρώπη «ηλεκτρο-ήπειρος» – Πως θα επηρεάσει την Ελλάδα σε όρους κόστους για νοικοκυριά & βιομηχανίες

Ένα σημαντικό πακέτο στόχων και προτάσεων παρουσίασε χθες (17.7.2026) η Κομισιόν, ώστε να εξηλεκτριστεί περισσότερο η Ευρώπη και να περιορίσει την κατανάλωση και τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων. Παράλληλος στόχος είναι η μείωση του κόστους ενέργειας σε σύγκριση με το φυσικό αέριο.

Πιο αναλυτικά, ο δείκτης εξηλεκτρισμού της οικονομίας προβλέπεται να ανέβει από 23% σήμερα σε 46% ως το 2040. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να εξοικονομηθούν 260 δισ. ευρώ ενεργειακού κόστους ετησίως μέχρι τότε ανά την Ευρώπη. Παράλληλα, η Κομισιόν δίνει έμφαση στις τιμές του ηλεκτρισμού, καθώς από αυτές θα εξαρτάται ολοένα και περισσότερο η ευρωπαϊκή οικονομία.

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Στα πλαίσια αυτά, θέτει στόχο να μειωθεί το κόστος ηλεκτροπαραγωγής κατά 20%, με αντίστοιχη προσπάθεια για τον εξορθολογισμό των χρεώσεων δικτύου που πληρώνουν οι καταναλωτές.

Πως θα πέσουν οι τιμές του ρεύματος

Η Κομισιόν καλεί τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν μέτρα ώστε το κόστος ηλεκτρισμού να μην είναι ανώτερο από το κόστος φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά κατά πάνω από 2,5 φορές. Στην περίπτωση της βιομηχανίας θα πρέπει να είναι έως δύο φορές ψηλότερο.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε ότι η Ελλάδα έχει τον υψηλότερο δείκτη στην περίπτωση της βιομηχανίας με ρεύμα ακριβότερο κατά περίπου 3,7 φορές σε σχέση με το αέριο. Στα νοικοκυριά τα πράγματα είναι καλύτερα, αφού η χώρα μας είναι στη 16η θέση.

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Δύο υποτομείς όπου θεωρείται ότι μπορεί να υπάρξει βελτίωση είναι τα τέλη δικτύου και η φορολογία. Η Κομισιόν επιδιώκει περισσότερη ψηφιοποίηση στα δίκτυα και χαμηλότερους φόρους στο ίδιο το ρεύμα.

Στην περίπτωση της Ελλάδας οι φόροι στο ρεύμα είναι σχετικά χαμηλοί για τα νοικοκυριά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, αν και υψηλότεροι για τις βιομηχανίες. Η Κομισιόν υπολογίζει για τη χώρα μας ένα μικρό όφελος στις μικρές καταναλώσεις (10-20 ευρώ ετησίως), ενώ στους βιομηχανικούς πελάτες μπορεί να φτάσει τα 12.000 έως 120.000 ευρώ ετησίως (για κατανάλωση 2.000 MWh και 20.000 MWh αντίστοιχα).

Μέσω της μείωσης των φόρων στο ρεύμα και της αύξησης των αντίστοιχων στο αέριο, το ελληνικό κράτος αναμένεται να χάσει 102 εκατ. ευρώ στην πρώτη περίπτωση και να κερδίσει 79 εκατ. ευρώ στη δεύτερη.

Τι ισχύει για μεταφορές και κτήρια

Όσον αφορά τον τομέα των μεταφορών, τα ηλεκτρικά οχήματα βρίσκονται σήμερα στο 22,3% των νέων ταξινομήσεων ανά την Ευρώπη. Οι Βρυξέλλες στηρίζουν πρωτοβουλίες όπως το κοινωνικό leasing και η επέκταση του δικτύου φόρτισης για τα βαρέα οχήματα.

Αντίστοιχα φιλόδοξοι είναι οι στόχοι για τα κτήρια, όπου το 67% της κατανάλωσης για θέρμανση προέρχεται από ορυκτά καύσιμα. Η Κομισιόν θέλει να διπλασιαστούν οι εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας ως το 2030 σε σχέση με το 2025. Επίσης, εξετάζει την εφαρμογή ενός μηχανισμού καθαρής θερμότητας για να ενθαρρύνει τις πωλήσεις τους.