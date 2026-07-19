Καλαφάτης: Επενδύσεις 300 εκατ. ευρώ στα ερευνητικά κέντρα, 20.000 νέες θέσεις εργασίας

Με μια συντονισμένη εθνική στρατηγική, η χώρα έχει προχωρήσει σε επενδύσεις πάνω από 300 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού των ερευνητικών κέντρων, ενισχύοντας το οικοσύστημα καινοτομίας και δημιουργώντας 20.000 νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Με επίκεντρο την επένδυση στην καινοτομία ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης παραχώρησε άρθρο στην εφημερίδα «Το Παρόν της Κυριακής».

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Όπως σημειώνει μεταξύ άλλων, τα τελευταία χρόνια, η χώρα μας πραγματοποιεί ένα μεγάλο άλμα προς την Οικονομία της Γνώσης. «Στη νέα βιομηχανική επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης, η υβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει λάβει ήδη θέση πρωτοπορίας, φέρνοντας απτά αποτελέσματα. Οι επενδύσεις στην Έρευνα και την Καινοτομία έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 70% από το 2018, αποδεικνύοντας ότι η εφαρμοσμένη έρευνα αποτελεί τον καταλύτη για τις ψηφιακές υποδομές του αύριο», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Εξηγεί ότι η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός για data centres. Λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης είναι ένα ζωντανό, ασφαλές και δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην καρδιά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Αναφέρεται επίσης στις συμμαχίες με παγκόσμιους ηγέτες της τεχνολογίας, όπως η OpenAI, η Mistral AI, η Microsoft και η Google. Οι συμμαχίες αυτές, όπως εξηγεί, αναπτύσσονται με σαφή στρατηγική στόχευση: να ενισχύσουν το ευρωπαϊκό τεχνολογικό οικοσύστημα (technology stack) και να προσδώσουν υψηλή προστιθέμενη αξία στην εγχώρια οικονομία, στηρίζοντας τις δικές μας επιχειρήσεις.

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«Εδώ ακριβώς έγκειται ο κρίσιμος ρόλος του κανονιστικού πλαισίου. Η εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη Τεχνητή Νοημοσύνη (EU AI Act), πρέπει να γίνει με γνώμονα μια “Καινοτομία με Ανθρωποκεντρικό Πρόσημο”. Δεν χρειαζόμαστε ρυθμιστικά κενά αλλά ούτε και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που στραγγαλίζουν την αγορά», προσθέτει μεταξύ άλλων αναφερόμενος σε ένα πλαίσιο που θα επιτρέπει στις εγχώριες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε Ελλάδα και Ευρώπη, και στο δυναμικό οικοσύστημα των startups μας, να καινοτομούν, να αναπτύσσονται και να ανταγωνίζονται ισότιμα σε παγκόσμιο επίπεδο.

O τριπλασιασμός της ευρωπαϊκής τεχνολογικής ισχύος δεν είναι απλώς ζήτημα υποδομών· είναι ζήτημα εμπιστοσύνης στις δικές μας δυνάμεις, σύμφωνα με τον κ. Καλαφάτη που κάνει επίσης λόγο στο άρθρο του στο Digital Europe Summit στις Βρυξέλλες, αλλά και στην Άτυπη Σύνοδο Υπουργών Ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε., στο Δουβλίνο, όπου παρουσιάστηκαν τα σημαντικά βήματα που έχει πραγματοποιήσει η Ελλάδα, διεκδικώντας πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ψηφιακής ατζέντας, ενόψει και της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. το δεύτερο εξάμηνο του 2027.