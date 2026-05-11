Αύξηση 8,3% της βιομηχανικής παραγωγής τον Μάρτιο δείχνουν στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Η ώθηση ήρθε από την αύξηση κατά 24,6% του δείκτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
Αύξηση 8,3% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα μας φέτος τον Μάρτιο εφέτος, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών κινήθηκε ανοδικά κατά 5,5%, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, παρουσίασε αύξηση 8,3% τον Μάρτιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025, έναντι αύξησης 3,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2025 με το 2024.

Η εξέλιξη αυτή προήλθε κυρίως από την αύξηση του δείκτη παροχής ρεύματος. 

Οι ανοδικές πιέσεις 

  • Κατά 24,6% του δείκτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Κατά 5,5% του δείκτη μεταποίησης. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων.

Οι πτωτικές πιέσεις

  • Κατά 1,5% του δείκτη παροχής νερού.
  • Κατά 5,4% του δείκτη ορυχείων- λατομείων.

Σε μέσα επίπεδα το α’ τρίμηνο εφέτος, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 5,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Μαρτίου 2025.

Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,1% τον Μάρτιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2026.

