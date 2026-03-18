Μακρο-οικονομία

Αυξήθηκαν τα «κόκκινα δάνεια» που έχουν περάσει στους servicers, πάνω από τα 80 δισ. ευρώ

Τα μη εξυπηρετούμε δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers αυξήθηκαν κατά 604 εκατ. ευρώ
Aυξήθηκαν κατά 604 εκατ. ευρώ, στα 80,02 δισ. ευρώ, τα «κόκκινα» δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers, Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ), σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Πρόκειται για στοιχεία της ΤτΕ που αφορούν το δ’ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα οποία η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκε σε 28,1 δισ. ευρώ από 27,6 δισ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου.

Αναλυτικότερα, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε κατά 593 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 28,1 δισ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025. Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 10,1 δισ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέμεινε αμετάβλητη στα 31 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025.

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 68 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 10,5 δισ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025.

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα μειώθηκε κατά 57 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 41,3 δισ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025.

Τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 28 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 15,8 δισ. ευρώ, τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 72 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 25,2 δισ. ευρώ.

