Αυξήθηκε το μισθολογικό κόστος κατά 10,3% το β’ τρίμηνο του 2025

Αύξηση 10,3% σημείωσε ο δείκτης μισθολογικού κόστους το β’ τρίμηνο του 2025, χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών) στο σύνολο της οικονομίας, εξαιρουμένου του πρωτογενή τομέα και των δραστηριοτήτων των νοικοκυριών, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β’ τριμήνου 2024, όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του β’ τριμήνου 2024 προς το β’ τρίμηνο του 2023 υπήρξε αύξηση κατά 8,6%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Ο δείκτης μισθολογικού κόστους, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών, παρουσιάζει αύξηση 8,7% το β’ τρίμηνο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β’ τριμήνου 2024, έναντι αύξησης 7,3% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του β’ τριμήνου του 2024 προς το β’ τρίμηνο του 2023.

Ενώ, ο δείκτης μισθολογικού κόστους, με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, παρουσιάζει αύξηση 10,1% το β’ τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β’ τριμήνου 2024, έναντι αύξησης 8,7% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του β’ τριμήνου 2024 προς το β’ τρίμηνο 2023.