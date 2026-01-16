Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων 400 εκατ. ευρώ από το ελληνικό Δημόσιο

Σε νέα έκδοση εξάμηνων εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας προχωρά το ελληνικό Δημόσιο, την ερχόμενη εβδομάδα, συνολικού ποσού 400 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 θα διεξαχθεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων από το ελληνικό Δημόσιο, άυλης μορφής, συνολικού ποσού 400 εκατ. ευρώ, με λήξη στις 24 Ιουλίου 2026.

Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 (Τ+2). Παράλληλα με τη δημοπρασία, το ελληνικό Δημόσιο δίνει τη δυνατότητα και σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να αποκτήσουν τους τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρία. Το ανώτατο όριο ονομαστικής αξίας ανά φυσικό πρόσωπο ανέρχεται σε 15.000 ευρώ.

Η τιμή διάθεσης θα διαμορφωθεί στη σταθμισμένη μέση τιμή των επιτυχουσών ανταγωνιστικών προσφορών, ενώ το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω της δημόσιας εγγραφής θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωσή της. Η περίοδος εγγραφών ορίζεται από την Τρίτη 20 Ιανουαρίου έως και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026.

Βασική προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρησή τους σε μερίδα του ΣΑΤ. Η διαδικασία ανοίγματος μερίδας πραγματοποιείται μέσω των φορέων διάθεσης, με απαραίτητα δικαιολογητικά την αστυνομική ταυτότητα και τον ΑΦΜ.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα μπορούν να προμηθεύονται κρατικά χρεόγραφα -έντοκα γραμμάτια ή ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου- μέσω τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιριών, σύμφωνα με τις ισχύουσες συνήθεις διαδικασίες.