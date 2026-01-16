Μακρο-οικονομία

Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων 400 εκατ. ευρώ από το ελληνικό Δημόσιο

Το ανώτατο όριο ονομαστικής αξίας ανά φυσικό πρόσωπο ανέρχεται σε 15.000 ευρώ
Greece flag. Euro money. Euro currency. Colorful waving greece flag on a euro money backgroundGreece flag. Euro money. Euro currency. Colorful waving greece flag on a euro money background
iStock

Σε νέα έκδοση εξάμηνων εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας προχωρά το ελληνικό Δημόσιο, την ερχόμενη εβδομάδα, συνολικού ποσού 400 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 θα διεξαχθεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων από το ελληνικό Δημόσιο, άυλης μορφής, συνολικού ποσού 400 εκατ. ευρώ, με λήξη στις 24 Ιουλίου 2026.

Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 (Τ+2). Παράλληλα με τη δημοπρασία, το ελληνικό Δημόσιο δίνει τη δυνατότητα και σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να αποκτήσουν τους τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρία. Το ανώτατο όριο ονομαστικής αξίας ανά φυσικό πρόσωπο ανέρχεται σε 15.000 ευρώ.

Η τιμή διάθεσης θα διαμορφωθεί στη σταθμισμένη μέση τιμή των επιτυχουσών ανταγωνιστικών προσφορών, ενώ το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω της δημόσιας εγγραφής θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωσή της. Η περίοδος εγγραφών ορίζεται από την Τρίτη 20 Ιανουαρίου έως και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026.

Βασική προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρησή τους σε μερίδα του ΣΑΤ. Η διαδικασία ανοίγματος μερίδας πραγματοποιείται μέσω των φορέων διάθεσης, με απαραίτητα δικαιολογητικά την αστυνομική ταυτότητα και τον ΑΦΜ.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα μπορούν να προμηθεύονται κρατικά χρεόγραφα -έντοκα γραμμάτια ή ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου- μέσω τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιριών, σύμφωνα με τις ισχύουσες συνήθεις διαδικασίες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
144
134
110
92
71
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
«Ποδαρικό» Πιερρακάκη στο Eurogroup για την 1η συνεδρίαση του 2026 – Στο επίκεντρο η Βουλγαρία και ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ
Με ενημέρωση για την αλλαγή νομίσματος στη Βουλγαρία και συζήτηση για την επιλογή νέου αντιπροέδρου της ΕΚΤ ανοίγει η ατζέντα του νέου προέδρου του Eurogroup
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης
Newsit logo
Newsit logo