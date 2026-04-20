ΔΥΠΑ: Στους 403.847 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Μάρτιο

Το σύνολο των εγγεγραμμένων (σ.σ. ανέργων) στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον μήνα Μάρτιο 2026, ανήλθε σε 861.241 άτομα.

Από αυτούς τους άνεργους, 403.847 (ποσοστό 46,89%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 457.394 (ποσοστό 53,11%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 301.973 άτομα (ποσοστό 35,1%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 559.268 άτομα (ποσοστό 64,9%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 252.373 άτομα (ποσοστό 29,3%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 419.375 άτομα (ποσοστό 48,7%).

Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 255.268 άτομα (ποσοστό 29,6%) και 160.910 άτομα (ποσοστό 18,7%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων , για τον μήνα Μάρτιο 2026, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 176.306 άτομα, από τα οποία οι 121.528 (ποσοστό 68,9%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 54.778 (ποσοστό 31,1%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 78.720 (ποσοστό 44,6%) και οι γυναίκες σε 97.586 (ποσοστό 55,4%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 113.828 (ποσοστό 64,6%) είναι κοινοί, 2.375 (ποσοστό 1,3%) είναι οικοδόμοι, 54.778 (ποσοστό 31,1%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 4.769 (ποσοστό 2,7%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 504 (ποσοστό 0,3%) είναι εκπαιδευτικοί και 52 (ποσοστό 0,0%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι.

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας όπως καταγράφονται για τον Μάρτιο 2026 κατά Φύλο, Ηλικιακή κατηγορία, Εκπαιδευτικό επίπεδο, Υπηκοότητα και Περιφέρεια και η ποσοστιαία κατανομή τους στο σύνολο της χώρας.

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι μεταβολές των εγγεγραμμένων και των επιδοτούμενων από τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Μάρτιο 2025 καθώς και από τον προηγούμενο μήνα Φεβρουάριο 2026.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων για τον μήνα Μάρτιο 2026 ανήλθε σε 861.241 άτομα καταγράφοντας μείωση κατά -64.800 άτομα (-7,0%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Μάρτιο 2025 και μείωση κατά -42.687 άτομα (-4,7%), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Φεβρουάριο 2026.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων για τον μήνα Μάρτιο 2026 ανήλθε σε 176.306 άτομα καταγράφοντας αύξηση κατά 8.359 άτομα (5,0%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Μάρτιο 2025 και μείωση κατά -82.378 άτομα (-31,8%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Φεβρουάριο 2026.

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, επισκεφτείτε τη σελίδα https://www.dypa.gov.gr/statistika