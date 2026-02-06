Εξωδικαστικός: Μαζικές οι απορρίψεις ρυθμίσεων οφειλών, στο «τραπέζι» ξανά οι 120 δόσεις

Δεν δείχνει να βελτιώνεται η εικόνα στην αγορά και στα νοικοκυριά, παρά το ρεκόρ 773 εκατ. ευρώ σε ρυθμισμένες οφειλές που κατέγραψε τον Ιανουάριο 2026 ο εξωδικαστικός μηχανισμός, με 2.554 ολοκληρωμένες ρυθμίσεις μέσα σε έναν μήνα.

Αν και τα στατιστικά του εξωδικαστικού μηχανισμού είναι εντυπωσιακά με 53.307 ρυθμίσεις 16,53 δισ. ευρώ σε αρχικές οφειλές να έχουν ολοκληρωθεί, ένα μεγάλο ποσοστό οφειλετών που θέλει να ενταχθεί για να ρυθμίσει τα ληξιπρόθεσμά του, συναντά «κλειστές πόρτες».

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν είναι τυχαίο που το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών επαναφέρει για ακόμα μια φορά το αίτημα για νέα ρύθμιση έως 120 δόσεις προς το Δημόσιο, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα δεν βελτιώνεται το ίδιο για όλους στην αγορά.

Τα στοιχεία της μηνιαίας αναφοράς προόδου του εξωδικαστικού για τον Ιανουάριο 2026 δείχνουν γιατί. Συνολικά, οι οφειλές που εμφανίζονται στην πλατφόρμα φτάνουν τα 58,99 δισ. ευρώ. Οι οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ αθροίζουν σε 34 δισ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 57,6% του συνόλου, γεγονός που σημαίνει ότι λίγες, πολύ μεγάλες υποθέσεις «βαραίνουν» δυσανάλογα το συνολικό ποσό. Από την άλλη, η πλειοψηφία των αιτήσεων (38,4%) αφορά οφειλές 50.000 – 200.000 ευρώ, δηλαδή τυπικά μεγέθη της πραγματικής αγοράς. Στην ίδια εικόνα, μόνο το 8,4% των οφειλών είναι ενήμερο, ένδειξη ότι το απόθεμα αφορά κυρίως καθυστερούμενο χρέος.

Ωστόσο, το πιο κρίσιμο σημείο αφορά τις απορρίψεις. Σύμφωνα με την αναφορά, το 32,2% των συνολικών οφειλών απορρίφθηκε από πιστωτές ή διαχειριστές χαρτοφυλακίου με αιτιολογία την ανεπαρκή οικονομική δυνατότητα εξυπηρέτησης της ρύθμισης. Άλλο 8,4% απορρίφθηκε με το σκεπτικό ότι ο εξωδικαστικός δεν είναι το κατάλληλο εργαλείο για τη συγκεκριμένη οφειλή λόγω ύψους ή φύσης. Με άλλα λόγια, ένα μεγάλο κομμάτι των υποθέσεων που φτάνουν στο σύστημα κρίνεται εκ προοιμίου μη ρυθμίσιμο με τους κανόνες βιωσιμότητας.

Δεν είναι τυχαίο που και η Δικαιοσύνη επενέβη καθώς το πλαίσιο της συνολικής αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους είναι ασφυκτικό για τους οφειλέτες. Στο μέτωπο των κόκκινων δανείων, απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου κινείται προς τον υπολογισμό των τόκων πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του δανείου για όσους έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, εξέλιξη που, σύμφωνα με την αγορά, συμπιέζει αισθητά τη μηνιαία επιβάρυνση για τους δανειολήπτες.

Την ίδια στιγμή, funds και servicers βλέπουν το κόστος και προειδοποιούν για συνέπειες στις τιτλοποιήσεις του προγράμματος Ηρακλής, με εκτιμήσεις για επίπτωση της τάξης του 1 δισ. ευρώ, ενώ το προηγούμενο που δημιουργείται μπορεί να ανοίξει συζητήσεις και για άλλες ρυθμίσεις οφειλών.

Επαναφορά των 120 δόσεων ζητούν οι επαγγελματίες

Σε αυτό το φόντο τοποθετείται η δήλωση του προέδρου του ΕΕΑ, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, στις 5.2.2026, ο οποίος μιλά για χιλιάδες επαγγελματίες, μικρομεσαίους και αυτοαπασχολούμενους που μένουν εκτός ρύθμισης όχι από επιλογή, αλλά επειδή προηγούμενα σχήματα συνοδεύονταν από τόσο αυστηρές και περιοριστικές προϋποθέσεις ώστε να αποκλείουν στην πράξη τη συντριπτική πλειονότητα. Κατά τον ίδιο αυτό οδηγεί σε χρέη που παγώνουν, σε επιχειρήσεις που ασφυκτιούν και σε ένα Δημόσιο που τελικά δεν εισπράττει.

Η ουσία όσων ζητούν οι επαγγελματίες συμπυκνώνεται σε τρεις παρεμβάσεις: