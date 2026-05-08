Οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,1% το α’ τρίμηνο του 2026 και ανήλθαν στα 12,5 δισ. ευρώ

Οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,1% το α΄τρίμηνο του 2026και άγγιξαν τα 12,52 δισ. ευρώ από 12,14 δισ. ευρώ, διευρύνθηκαν δηλαδή κατά 376 εκατ. ευρώ, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, όπως αναφέρουν στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, που βασίζονται σε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές διογκώθηκαν κατά 986,5 εκατ. ευρώ, τον Μάρτιο του 2026 και έφτασαν στα 4,94 δισ. ευρώ έναντι 3,95 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025

Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εξαγωγές αυξήθηκαν σημαντικά (10,6%) με αποτέλεσμα να αγγίξουν τα 3,58 δισ. ευρώ από 3,24 δισ. ευρώ, δηλαδή διευρύνθηκαν κατά 342,2 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τις εξαγωγές συνολικά, στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου αυξήθηκαν κατά 3,1% και άγγιξαν τα 12,52 δισ. ευρώ από 12,14 δισ. ευρώ, διευρύνθηκαν δηλαδή κατά 376 εκατ. ευρώ, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές για το τρίμηνο του 2026 διαμορφώθηκαν στα 9,54 δισ. ευρώ από 9,31 δισ. ευρώ, δηλαδή είναι αυξημένες κατά 230,1 εκατ. ευρώ ή κατά 2,5%.Ταυτόχρονα, οι εισαγωγές, παρέμειναν πρακτικώς στάσιμες τον Μάρτιο (0,2% ή 16,3 εκατ. ευρώ) και άγγιξαν μόλις τα 7,15 δισ. ευρώ έναντι 7,13 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών διαμορφώθηκαν σε 5,91 δισ. ευρώ από 5,56 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 345,2 εκατ. ευρώ ή κατά 6,2%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα συρρικνώθηκε τον εξεταζόμενο μήνα του 2026 κατά 970,2 εκατ. ευρώ ή κατά -30,5%, στα 2,21 δισ. ευρώ από 3,18 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Χωρίς τα πετρελαιοειδή όμως, το εμπορικό ισοζύγιο διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα (0,1% ή 3 εκατ. ευρώ) και άγγιξε τα 2,33 εκατ. ευρώ από 2,32 εκατ. ευρώ που ήταν τον περσινό Μάρτιο.

Οι εισαγωγές (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) στην περίοδο Ιανουαρίου -Μαρτίου 2025 μειώθηκαν μόλις κατά -1,1%, καθώς περιορίστηκαν κατά 231,5 εκατ. ευρώ, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 20,37 δισ. ευρώ έναντι 20,60 δισ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν και άγγιξαν τα 16,19 δισ. ευρώ από 15,80 δισ. ευρώ, δηλαδή ενισχύθηκαν κατά 384,1 εκατ. ευρώ ή κατά 2,4%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το εμπορικό έλλειμμα στο τρίμηνο του 2026 περιορίστηκε, κατά -7,2%, στα 7,85 δισ. ευρώ από 8,46 δισ. ευρώ το τρίμηνο του 2025. Χωρίς τα πετρελαιοειδή όμως, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 2,4% και άγγιξε τα 6,65 δισ. ευρώ από 6,49 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκε κατά 154 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή, τον Μάρτιο του 2025, παρατηρείται μια «γιγάντια» αύξηση των αποστολών προς τις χώρες της ΕΕ (26,5%) και προς τις Τρίτες Χώρες (22,8%). Όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή η εικόνα παραμένει η ίδια για τις εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ (17,9%), αντιστρέφεται όμως για τις εξαγωγές προς τις Τρίτες Χώρες, όπου μειώνονται με ρυθμό -3% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυτό αυξήθηκε κατά μία μονάδα περίπου και άγγιξε το 58,2% έναντι 57,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα το 2025. Αντιστρόφως ανάλογη είναι η εικόνα που καταγράφεται για το ποσοστό των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες, που διαμορφώθηκε στο 41,8% έναντι 42,5%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 69,2% και των Τρίτων Χωρών στο 30,8%.

Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου του 2026, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυξήθηκε προς τις χώρες της ΕΕ (8,7%) ενώ προς τις Τρίτες Χώρες υποχώρησε κατά -4,1%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή η εικόνα δεν αλλάζει, οι εξαγωγές αυξήθηκαν προς τις χώρες της ΕΕ (6,3%), ενώ μειώθηκαν προς τις Τρίτες Χώρες (-4,8%).