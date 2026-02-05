Συμβαίνει τώρα:
Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Νέο ρεκόρ με 773 εκατ. ευρώ ρυθμισμένες οφειλές τον Ιανουάριο

To μεγαλύτερο μέρος εξ αυτών και συγκεκριμένα το 68,6% να αφορούν φυσικά πρόσωπα - επιτηδευματίες
Με νέο ιστορικό υψηλό οφειλών ξεκίνησε ο πρώτος μήνας του 2026 κατά τον οποίο ρυθμίστηκαν 773 εκατ. ευρώ μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης είναι ενδεικτικός ως προς την αποτελεσματικότητα του εργαλείου και της συμμετοχής των οφειλετών σε αυτό. Σε σύγκριση με τα στοιχεία από το προηγούμενο αντίστοιχο ρεκόρ οφειλών του εξωδικαστικού μηχανισμού τον Ιούνιο του 2025, ο μήνας Ιανουάριος 2026 το ξεπέρασε κατά 113 εκατ. ευρώ.

Τον Ιανουάριο ολοκληρώθηκαν 2.554 ρυθμίσεις. Από την έναρξη λειτουργίας του Μηχανισμού έχουν έως σήμερα ολοκληρωθεί 53.307 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 16,53 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τη διαρκή εμπιστοσύνη των πολιτών στη διαδικασία. To μεγαλύτερο μέρος εξ αυτών και συγκεκριμένα το 68,6% να αφορούν φυσικά πρόσωπα – επιτηδευματίες.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η συμμετοχή των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Μόνο μέσα στον Ιανουάριο ολοκληρώθηκαν 274 ρυθμίσεις για οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες, εκ των οποίων 37 αφορούν άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Παράλληλα, από την αρχή εφαρμογής του μηχανισμού, 440 οφειλέτες έχουν επιτύχει αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, εξασφαλίζοντας ουσιαστική προστασία της περιουσίας και της κύριας κατοικίας τους.

Ενισχυμένη δυναμική συνεχίζουν να εμφανίζουν και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους 4 μεγαλύτερους Servicers (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant). Τον μήνα Δεκέμβριο 2025 καταγράφηκαν ρυθμίσεις συνολικού ύψους 442 εκατ. ευρώ, οι οποίες αναλογούν σε 5.522 οφειλέτες, έναντι 412 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι η συνεργασία των οφειλετών με τους Servicers ενισχύεται, οδηγώντας σε ουσιαστικές λύσεις.

