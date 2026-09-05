Ελληνικά λιμάνια: Focus στα master plans και τρεις προτάσεις για βιώσιμες επενδύσεις

Τη σημασία της διαδικασίας επικαιροποίησης των Master Plans, της παρακολούθησης των λιμενικών επενδύσεων και της αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων για την ενίσχυση της ασφάλειας, της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών λιμένων, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΡΑΛ).

Ο Απόστολος Παπαποστόλου, μιλώντας στο «International Maritime Transport Conference 2026» που διοργάνωσε το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) στη Θεσσαλονίκη, αναφέρθηκε στις εξελίξεις που διαμορφώνουν τη σύγχρονη λιμενική βιομηχανία, εστιάζοντας στις επενδύσεις στα λιμάνια, στον τεχνολογικό μετασχηματισμό, στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και στην ανάγκη αποτελεσματικότερης εποπτείας των λιμενικών εγκαταστάσεων.

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Η επικαιροποίηση των Master Plans

Ο πρόεδρος της ΡΑΛ επισήμανε την αναπτυξιακή σημασία των Master Plans, τα οποία αποτελούν βασικό εργαλείο για την τήρηση και την αναπροσαρμογή των περιβαλλοντικών όρων, τον καθορισμό των ορίων της λιμενικής ζώνης, τον προγραμματισμό των έργων και την οργάνωση των χρήσεων γης και των όρων δόμησης στις χερσαίες ζώνες λιμένων.

Παράλληλα, επιτρέπουν τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό των υποδομών που εξυπηρετούν την εμπορική, επιβατική, ναυτιλιακή, τουριστική, βιομηχανική και αλιευτική δραστηριότητα, καθώς και τη ναυπηγοεπισκευή, τον δεξαμενισμό πλοίων και την κυκλοφοριακή οργάνωση των λιμένων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των εγκεκριμένων χρήσεων γης.

Ο ρόλος της ΕΣΑΛ και του Ανεξάρτητου Μηχανικού

Ο κ. Παπαποστόλου αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ), η οποία συμβάλλει στον γενικό σχεδιασμό προγραμμάτων, μελετών και έργων για τη δημιουργία, τη βελτίωση και την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών.

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Η Επιτροπή γνωμοδοτεί για την έγκριση, την αναθεώρηση και την επικαιροποίηση των Master Plans, τον καθορισμό χρήσεων γης και όρων δόμησης, καθώς και για τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Οι προκλήσεις των συμβάσεων παραχώρησης

Αναφερόμενος στις προοπτικές εξέλιξης των συμβάσεων παραχώρησης, ο κ. Παπαποστόλου επισήμανε ότι οι λιμενικές εγκαταστάσεις έχουν πολυδιάστατη οικονομική και κοινωνική σημασία. Αποτελούν ασφαλή καταφύγια για τα πλοία, κρίσιμες υποδομές για τη διακίνηση εμπορευμάτων, διαμετακομιστικούς κόμβους και βασικό μέσο κάλυψης των μεταφορικών αναγκών των νησιών.

Η λειτουργία τους επηρεάζεται από τις μεταβολές του διεθνούς εμπορίου, τις οικονομικές και περιβαλλοντικές αλλαγές, τους γεωγραφικούς περιορισμούς και την ανάγκη ψηφιοποίησης των διοικητικών και επιχειρησιακών διαδικασιών.

Τρεις προτάσεις από την ΡΑΛ

Η ΡΑΛ έχει εισάγει στον δημόσιο διάλογο συγκεκριμένες προτάσεις: