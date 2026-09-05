Πιερρακάκης: Έρχεται νέα πλατφόρμα «Συνέπεια» – Η οικονομία σε αριθμούς και τι σημαίνουν για τους πολίτες

Την λειτουργία της νέας πλατφόρμας «Συνέπεια» μέχρι το τέλος του έτους, η οποία θα λειτουργήσει για τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου με στόχο πλήρη ορατότητα και διαφάνεια για τους πολίτες, προανήγγειλε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ειδικότερα, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε εκδήλωση που πραγματοποίησε χθες (4.9.2026) το βράδυ, στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης, μία ημέρα πριν από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, παρουσίασε, μέσα από στοιχεία, πίνακες και γραφήματα, την πραγματική εικόνα της ελληνικής οικονομίας, την πρόοδο που έχει συντελεστεί, τις προκλήσεις που παραμένουν και το αποτύπωμα όλων αυτών στους πολίτες.

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Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξήγησε με συγκεκριμένα παραδείγματα πώς οι δημοσιονομικές επιδόσεις, η ανάπτυξη, οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις μεταφράζονται σε πραγματικές παρεμβάσεις για την οικονομία και την κοινωνία.

Τη σύνδεση αυτή ανέδειξαν και οι αφηγήσεις πέντε πολιτών που προβλήθηκαν σε βίντεο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Όπως τόνισε ο κ. Πιερρακάκης για να μπορείς να κάνεις περισσότερα, χρειάζεσαι και μία οικονομία η οποία να μπορεί περισσότερο.

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Μία οικονομία, δηλαδή, η οποία:

να αναπτύσσεται,

να σου δίνει τη δυνατότητα να μειώνεις τους φόρους,

να αυξάνεις εισοδήματα,

να στηρίζεις την οικογένεια,

να μπορείς να επενδύεις,

να βελτιώνεις τη γενική οικονομική εξίσωση,

να στηρίζεις την Υγεία,

να στηρίζεις την Παιδεία.

Ο υπουργός παρουσίασε την πρόοδο της οικονομίας και την προοπτική με ορίζοντα το 2030.

Φορολογικές εισπράξεις μέσω τραπεζών

Οι φορολογικές εισπράξεις από την 1η Ιανουαρίου του έτους μέχρι τις 31 Αυγούστου είναι στο σύνολο 33,37 δισ. ευρώ. Όμως, το πιο ενδιαφέρον είναι ότι σχεδόν όλες οι πληρωμές πλέον, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, γίνονται μέσω τραπεζών, 29 δισ. ευρώ.

Οι πληρωμές σε ΔΟΥ είναι 870 εκατ. ευρώ και το IRIS έχει πλέον περάσει τις κάρτες.

Δασμοί μέσω τελωνείων

Στα τελωνεία οι δηλώσεις, οι συναλλαγές, είναι πάνω από ένα εκατομμύριο και μιλάμε για πάνω από 85,1 δισ. σε αξία αγαθών. Στο σύνολό τους είναι πάρα πολλές σε εισαγωγές, σε εξαγωγές, σε δηλώσεις του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

Σημειώνεται ότι οι δασμοί έχουν να κάνουν με τα τελωνεία και ένα μέρος των δασμών μένει στη χώρα, τα 3/4 πηγαίνουν στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, έχουμε ενσωματώσει έναν νέο κώδικα γιατί ο προηγούμενος ήταν απαρχαιωμένος, η ψηφιοποίηση που γίνεται και που θα γίνει εδώ είναι ακόμα μεγαλύτερη το επόμενο διάστημα και υπάρχει μια πολύ μεγάλη αξία που τα τελωνεία αντανακλούν σε σχέση με τη συνολικότερη κίνηση της οικονομίας και με το πώς αυτή μας ενδιαφέρει.

Η ακίνητη περιουσία της Ελλάδας

Πληρώνουν ΕΝΦΙΑ, συνολικά, 7,15 εκατομμύρια φορολογούμενοι φυσικά και νομικά πρόσωπα -τα φυσικά πρόσωπα προφανώς είναι πολύ περισσότερα- σε 34,8 εκατομμύρια δικαιώματα επί των ακινήτων, 2,3 δισ. ευρώ ΕΝΦΙΑ ετησίως.

Ο κ. Πιερρακάκης υπενθύμισε ότι στην περσινή ΔΕΘ είχε ανακοινωθεί περαιτέρω μείωση του ΕΝΦΙΑ. Έχει μειωθεί κατά 50% σε οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων, εκ των πραγμάτων την επόμενη χρονιά αυτό θα έρθει και θα γίνει 100%.

Η συνολική αντικειμενική αξία της φορολογητέας ακίνητης περιουσίας μέσα από τις φορολογικές δηλώσεις είναι 782,5 δισε. ευρώ.

Η οικονομία ψηφιοποιήθηκε

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε επίσης στην ψηφιοποίηση και τι έχει γίνει μέσα σε πέντε χρόνια μέσω του gov.gr και του MyData. Τα παραστατικά το 2021 ήταν 290 εκατομμύρια συνολικά. Το 2026 ήταν 2,2 δισ. ευρώ. Η διαφορά στα παραστατικά είναι 7,6 φορές πάνω σε μια πενταετία.

Αλλά η αξία που δηλώθηκε (το νούμερο είναι αληθινό) στα παραστατικά του 2026, το 2026 δεν έχει τελειώσει. Μέχρι τέλος Αυγούστου πάνω από 1 τρις.

Έχουμε έξι φορές μεγαλύτερη αξία συναλλαγών.

Δυναμική άνοδος επιχειρηματικότητας

Σχετικά με την άνοδο της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, το Γ.Ε.ΜΗ δείχνει ότι στις 28/8 του 2018 άνοιξαν εκείνη την ημέρα 68 επιχειρήσεις, έκλεισαν 80, μείον 12 το ισοζύγιο. Το ετήσιο ισοζύγιο, βέβαια, ήταν θετικό: συν 9.668.

Φέτος άνοιξαν 40.338 επιχειρήσεις, έκλεισαν 14.693, το ισοζύγιο είναι συν 25.645.

Οι δημόσιες επενδύσεις τριπλασιάστηκαν

Για τις δημόσιες επενδύσεις, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι έχουν τριπλασιαστεί συνολικά από το 2019.

5,6 δισ. οι συνολικές δημόσιες επενδύσεις,

16,7 δισ., επί τρία, με εθνικό σκέλος, συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, Ταμείο Ανάκαμψης.

Και οι πληρωμές που είχαν γίνει μέχρι τις 28 Αυγούστου, φέτος, μια χρονιά λιγότερο δηλαδή, μέχρι το τέλος Αυγούστου, 8,8 δισ. ευρώ έπεσαν ήδη στην οικονομία.

Το Δημόσιο βλέπει κάθε τιμολόγιο

Έως τις 28 Αυγούστου του 2026 είχαμε 265.000 τιμολόγια. Η αντανάκλαση της αξίας τους ήταν 22,6 δισ. ευρώ.

Μέσα σε μια ημέρα, 15.000 τιμολόγια με αξία 146,1 δισ. ευρώ.

Η πλατφόρμα «Συνέπεια»

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στις καθυστερήσεις πληρωμών από το δημόσιο και προανήγγειλλε την λειτουργία πλατφόρμας μέχρι το τέλος της χρονιάς, η οποία θα ονομαστεί «Συνέπεια» και θα δίνει πλήρη ορατότητα σε κάθε έναν που θα θέλει να την προσπελάσει, σε σχέση με το ποια τιμολόγια του Δημοσίου έχουν εξοφληθεί και ποια όχι και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι χρωστούν και με ποιον τρόπο και σε τι ποσά.

Η πλήρης ορατότητα και η πλήρης διαφάνεια θα βοηθήσεις στην επιτάχυνση.

Αύξηση 155% στις ρυθμίσεις του εξωδικαστικού

Για τον εξωδικαστικό μηχανισμό τόνισε ότι είναι μια ιστορία επιτυχίας. Εκτίμησε ότι η χρονιά θα κλείσει στις 23.838 ρυθμίσεις, με μια αύξηση 155% στις επιτυχείς ρυθμίσεις του εξωδικαστικού.

Ανέφερε και τη λέξη “record”, καθώς έχουμε μια ετήσια εξέλιξη επιτυχών ρυθμίσεων, η οποία είναι διαρκώς αυξανόμενη.

Οι ρυθμίσεις αυτές, κρύβουν πίσω τους μεγάλη οικονομική αξία. Είναι χρέη που συσσωρεύτηκαν στα χρόνια της κρίσης. Είναι κόσμος που έλεγε: «Θέλουμε μια βοήθεια να μπορέσουμε… να βγάλουμε το κεφάλι μας έξω από το νερό», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης.

Όλη η πολιτική που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση για το ιδιωτικό χρέος κρύβει ακριβώς αυτήν τη λογική και αυτήν τη φιλοσοφία, σύμφωνα με τον Κυργιάκο Πιερρακάκη.

Ρυθμίσεις-ανάσα για το ιδιωτικό χρέος

Αναφέρθηκε ειδικότερα στην διεύρυνση της περιμέτρου για υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό από τις 10.000 στις 5.000 και στην προστασία της κύριας κατοικίας για ευάλωτους οφειλέτες τονίζοντας ότι ο «νόμος Κατσέλη» δεν δούλεψε στην πραγματικότητα. Έστειλε τον κόσμο στα δικαστήρια για πάρα πολλά χρόνια και έψαχναν να βρουν το δίκιο τους. Πραγματική προστασία της κύριας κατοικίας για ευάλωτους οφειλέτες γίνεται τώρα, μέσω του εξωδικαστικού, με προβλεψιμότητα, όπως εξήγησε αναφερόμενος ειδικότερα σε μέτρα όπως:

η ρύθμιση 72 δόσεων για τα χρέη μέχρι το 2023,

η αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 ευρώ

η άρση κατάσχεσης ακινήτου με εξόφληση του 25% της οφειλής

οι πολιτικές για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

σε ό,τι αφορά τον «νόμο Κατσέλη», η ειδική ρύθμιση για τον υπολογισμό του επιτοκίου και η θέσπιση αναδρομικότητας.

Το δημόσιο χρέος

Σχετικά με το χρέος της Ελλάδας, που είχε φτάσει μετά τον COVID κοντά στο 210%, προβλέπεται για φέτος 136,8%, δηλαδή κάτω από 140%, και η πρόβλεψη για το ’29 είναι κάτω από το 120%, όπως είπε ο κ. Πιερρακάκης.

Φέτος, δηλαδή, η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη.

Ο κ. Πιερρακάκης πρόσθεσε ότι από το πρώτο μνημόνιο, το GLF, 52,9 δισ. ευρώ, έχουν ήδη αποπληρωθεί 33,5 δισ. ευρώ, 12,8 δισ. ευρώ αποπληρώνονται φέτος, 19,4 δισ. ευρώ απομένουν, από το πρώτο μνημόνιο.