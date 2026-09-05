Δύο μήνες πίσω πάει η πρώτη γεώτρηση υδρογονανθράκων στο Μπλοκ 2 του Ιονίου

Σε μικρή καθυστέρηση οδηγείται η πρώτη γεώτρηση υδρογονανθράκων της κοινοπραξίας Energean-ExxonMobil-HELLENiQ Energy στο βορειοδυτικό Ιόνιο.

Πρόκειται για την πρώτη γεώτρηση στη χώρα μας εδώ και πολλές δεκαετίες, για την οποία εκφράζεται η ελπίδα ότι θα ξεκλειδώσει μια ευρύτερη ανάπτυξη του φυσικού αερίου σε όλη τη θαλάσσια έκταση στα δυτικά της χώρας και νοτίως της Κρήτης.

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Σύμφωνα με νεώτερες πληροφορίες, η γεώτρηση θα πραγματοποιηθεί τελικά εντός του Απριλίου του 2027, αντί για το Φεβρουάριο που σχεδιαζόταν αρχικά. Ο λόγος έχει να κάνει με το γεωτρύπανο Stena Drillmax, που έχει μισθωθεί από την εταιρεία Stena Drilling.

Το γεωτρύπανο απασχολείται σήμερα σε άλλη χώρα και οι εκεί εργασίες καθυστέρησαν, οπότε αναγκαστικά πάει λίγο πίσω και ο σχεδιασμός στο δικό μας Μπλοκ 2. Πάντως, από την πλευρά της κοινοπραξίας διευκρινίζεται ότι δεν προκύπτει ζήτημα παραβίασης της σύμβασης, καθώς προβλέπονται πάντα τέτοια χρονικά παράθυρα σε τέτοιες συμφωνίες.

Σε κάθε περίπτωση, ο συνολικός προγραμματισμός παραμένει σχεδόν ίδιος με τον αρχικό, αφού οι δύο παραπάνω μήνες δεν αλλάζουν ουσιωδώς το ελληνικό πρόγραμμα.

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Στα παραπάνω να προσθέσουμε ότι η εκτίμηση για το δυναμικό φυσικού αερίου στη συγκεκριμένη περιοχή είναι στα 270 δισ. κ.μ. Η γεώτρηση προβλέπεται να φτάσει σε βάθος έως τα 4.622 μέτρα έναντι ενός κόστους 60-70 εκατ. ευρώ.

Η ελπίδα είναι ότι το γεωτρύπανο θα ανακαλύψει εμπορικά απολήψιμες ποσότητες, ώστε στη συνέχεια η όλη διαδικασία να στραφεί στο κομμάτι της παραγωγής και μεταφοράς των ποσοτήτων.