Χατζηδάκης για τη νέα ΚΑΠ: 20 εκατ. ευρώ και 6 προτεραιότητες – Τι θα αλλάξει στην ελληνική γεωργία

Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα, στη νέα ΚΑΠ, της προγραμματικής περιόδου 2028-2034, να κινητοποιήσει πόρους άνω των 20 δισ. ευρώ για τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με τον Κωστή Χατζηδάκη.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας χθες (4.9.2026) στη Θεσσαλονίκη, στην τέταρτη συνεδρίαση του εθνικού διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ 2028-2034 τόνισε ότι το ζήτημα είναι το παραπάνω ποσό να αξιοποιηθεί σωστά και όχι απλώς να απορροφηθεί, προς όφελος τρίτων χωρών, ενδεχομένως και μη ευρωπαϊκών.

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Μίλησε για την μεταρρύθμιση, με την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, για τη δημιουργία ενός νέου συστήματος πληρωμών, για το νέο σύστημα myAgro και σημείωσε ότι στις αμέσως επόμενες μέρες θα ληφθούν όλες οι αποφάσεις οι οποίες χρειάζονται για να υπάρχει επιτάχυνση της υποβολής των δηλώσεων και επομένως και των πληρωμών.

Αναφερόμενος στη διαπραγμάτευση για τη νέα ΚΑΠ, ο Κωστής Χατζιδάκης σημείωσε ότι οι βασικές εισοδηματικές ενισχύσεις παραμένουν προστατευμένες και δημιουργείται ένα ενιαίο ισχυρότερο ευρωπαϊκό δίκτυ ασφαλείας για τις κρίσεις.

Πρόσθεσε με έμφαση ότι δεν αρκεί να εξασφαλίσουμε τα χρήματα της νέας ΚΑΠ, αλλά πρέπει να συμφωνήσουμε τι θα τα κάνουμε.

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«Μπορεί ορισμένοι να κάνουν επίδειξη καταναλωτισμού και να αγοράσουν 4×4, που δεν χρειάζονται. Ή μπορούμε, όπως γίνεται ήδη σε σημαντικό βαθμό, να αξιοποιήσουμε τους πόρους παραγωγικά. Είδαμε σήμερα σύγχρονους και καινοτόμους γεωργούς και κτηνοτρόφους. Αυτοί δείχνουν το δρόμο στην Πολιτεία αλλά και στους υπόλοιπους αγρότες. Θέλουμε ένα πρωτογενή τομέα πιο παραγωγικό. Δηλαδή κάθε στρέμμα, κάθε ώρα εργασίας, κάθε κυβικό μέτρο νερού και κάθε ευρώ επένδυσης να παράγει μεγαλύτερη αξία», ανέφερε.

Σε αυτό το πλαίσιο έθεσε έξι προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής.

Πρώτη προτεραιότητα: Μεγαλύτερες και πιο βιώσιμες αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Ο μικρός και κατακερματισμένος κλήρος είναι ένα από τα διαχρονικά προβλήματα της ελληνικής γεωργίας.

Δεύτερη προτεραιότητα: Η ανανέωση των γενεών στον αγροτικό τομέα. Σήμερα υποβάλουν δηλώσεις ΟΣΔΕ 600.000 αγρότες. Περισσότεροι από 200.000 αγρότες ηλικίας 65 ετών και άνω θα πρέπει να αναπληρωθούν τα επόμενα χρόνια.

Τρίτη προτεραιότητα: Η αγροτική εκπαίδευση. Σήμερα το 94,4% των διαχειριστών αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα βασίζεται μόνο στην πρακτική εμπειρία.