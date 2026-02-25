ΕΛΣΤΑΤ: Ανατιμήσεις 2,3% στα οικοδομικά υλικά τον Ιανουάριο

Αύξηση 2,3% κατέγραψαν οι τιμές στα οικοδομικά υλικά συνολικά τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, καθώς μείωση της τιμής σημειώθηκε μόνο στον σίδηρο οπλισμού.

Αναλυτικότερα, αυξήσεις τιμών σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ υπήρξαν σε οικοδομικά υλικά όπως: Αγωγούς χάλκινους (6,7%), Έτοιμο σκυρόδεμα (4%), Πλαστικούς σωλήνες (3,9%), Κουφώματα αλουμινίου (3,8%), Ντουλάπες ξύλινες (3,8%), Τούβλα (3,5%), Πίνακες διανομής ηλεκτρικού ρεύματος (3,5%), Πλαστικό, ακρυλικό, νερού (2,7%), Πλακίδια γενικά- δαπέδου, τοίχου (2,7%), Σωλήνες πλαστικούς, συνθετικούς, ινοτσιμέντου (2,5%), Ηλιακούς θερμοσίφωνες (2,4%), Ηλεκτρική ενέργεια (2,3%), Μαρμαρόπλακες (2,1%) και Τσιμέντο (2%). Μείωση τιμής (0,3%) καταγράφηκε στον Σίδηρο οπλισμού.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 2,3% τον Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025, έναντι αύξησης 4,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2025 με το 2024.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,4% τον Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Δεκεμβρίου 2025, έναντι αύξησης 0,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών των ετών 2025 και 2024.