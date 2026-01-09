ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 15,1% στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου

Μείωση 15,1% κατέγραψε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον περασμένο Νοέμβριο, αποτέλεσμα της υποχώρησης της αξίας των εισαγωγών και της -έστω οριακής- ανόδου των εξαγωγών, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εισαγωγών τον Νοέμβριο 2025 διαμορφώθηκε στα 6.870,8 εκατ. ευρώ, από 7.353,2 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σημειώνοντας μείωση 6,6%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 244,0 εκατ. ευρώ ή 4,3%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία η μείωση ανήλθε σε 244,8 εκατ. ευρώ ή 4,4%.

Παράλληλα, η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 4.070,1 εκατ. ευρώ, έναντι 4.053,8 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 0,4%. Ωστόσο, χωρίς τα πετρελαιοειδή καταγράφηκε μείωση κατά 170,7 εκατ. ευρώ ή 5,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία η πτώση διαμορφώθηκε στα 163,9 εκατ. ευρώ ή 5,2%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 2.800,7 εκατ. ευρώ έναντι 3.299,4 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο 2024, παρουσιάζοντας μείωση 15,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε μείωση κατά 73,3 εκατ. ευρώ ή 3%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε μείωση κατά 80,9 εκατ. ευρώ ή 3,3%).

Το 11μηνο πέρυσι η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε στο ποσό των 74.396,1 εκατ. ευρώ έναντι 78.053,5 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 4,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή καταγράφηκε αύξηση κατά 968,9 εκατ. ευρώ ή 1,6%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 800,3 εκατ. ευρώ ή 1,4%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 44.477,7 εκατ. ευρώ έναντι 45.923,9 εκατ. ευρώ το 11μηνο του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 3,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε αύξηση κατά 700,3 εκατ. ευρώ ή 2,1%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία υπήρξε αύξηση κατά 771,3 εκατ. ευρώ ή 2,3%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 29.918,4 εκατ. ευρώ έναντι 32.129,6 εκατ. ευρώ το 11μηνο του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 6,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε αύξηση κατά 268,6 εκατ. ευρώ ή 1%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 29,0 εκατ. ευρώ ή 0,1%).