Η ΕΚΤ είναι έτοιμη να πάρει μέτρα εάν η αύξηση του ενεργειακού κόστους φέρει έξαρση του πληθωρισμού, λέει η Λαγκάρντ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ενεργήσει αποφασιστικά και γρήγορα εάν η τρέχουσα αύξηση του ενεργειακού κόστους ενέχει τον κίνδυνο μιας ευρύτερης έξαρσης του πληθωρισμού, αν και προς το παρόν εξακολουθεί να αξιολογεί το σοκ που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν, σύμφωνα με την Πρόεδρο, Κριστίν Λαγκάρντ.

Ενώ η κατάσταση είναι διαφορετική από το 2022, όταν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τελικά οδήγησε σε αύξηση των τιμών καταναλωτή σε διψήφια ποσοστά, υπάρχουν «λόγοι για επαγρύπνηση», δήλωσε η Λαγκάρντ, επικεφαλής της ΕΚΤ, την Τετάρτη (25.3.2026) σε ομιλία της.

«Δεν θα ενεργήσουμε πριν έχουμε επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος, την επιμονή του σοκ και την εξάπλωσή του», δήλωσε στο Συνέδριο Παρατηρητών της ΕΚΤ στη Φρανκφούρτη. «Αλλά δεν θα παραλύσουμε από δισταγμό: η δέσμευσή μας να επιτύχουμε πληθωρισμό 2% μεσοπρόθεσμα είναι άνευ όρων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος που προκλήθηκε από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή τροφοδοτεί φόβους για μια ακόμη απότομη αύξηση του πληθωρισμού όπως αυτή πριν από τέσσερα χρόνια. Ο επικεφαλής της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ, και άλλοι τραπεζίτες έχουν προειδοποιήσει ότι το κόστος δανεισμού μπορεί να χρειαστεί να αυξηθεί ήδη από τον Απρίλιο εάν οι προοπτικές των τιμών επιδεινωθούν περαιτέρω.

«Είμαστε έτοιμοι, εάν κριθεί σκόπιμο, να κάνουμε αλλαγές στην πολιτική μας σε οποιαδήποτε συνεδρίαση», δήλωσε η Λαγκάρντ.

Σύμφωνα με την Λαγκάρντ εάν το ενεργειακό σοκ αποδειχθεί περιορισμένο σε μέγεθος και βραχύβιο, θα εφαρμοστεί η κλασική συνταγή της εξέτασης χωρίς αλλαγή νομισματικής πολιτικής που μπορεί σε αυτή την περίπτωση να είναι αντιπαραγωγική. Εάν όμως το σοκ οδηγήσει σε μια μεγάλη, αν και όχι πολύ επίμονη, υπέρβαση του στόχου της ΕΚΤ, θα μπορούσε να δικαιολογηθεί κάποια μετρημένη προσαρμογή της πολιτικής, όπως είπε η πρόεδρος της ΕΚΤ.

«Εάν φανεί ότι ο πληθωρισμός αποκλίνει σημαντικά και επίμονα από τον στόχο, η αντίδραση πρέπει να είναι κατάλληλα δυναμική ή επίμονη. Διαφορετικά, θα ενεργοποιηθούν αυτοενισχυόμενοι μηχανισμοί και ο κίνδυνος αποσταθεροποίησης θα γίνει οξύς», είπε μεταξύ άλλων.

Ο πληθωρισμός, που έτεινε να υποχωρήσει κατά 2% μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, φαίνεται ότι θα ξεπεράσει σημαντικά αυτόν τον στόχο τους επόμενους μήνες. Το βασικό σενάριο της ΕΚΤ, με βάση τις ανακοινώσεις της περασμένης εβδομάδας, προβλέπει ότι οι τιμές καταναλωτή θα αυξηθούν στο 2,6% φέτος. Σε μια ακραία έκβαση του πολέμου θα φτάσει το 6,3%, σύμφωνα με τα σενάρια.