Εμπορικό έλλειμμα: Τα καύσιμα «έσωσαν την παρτίδα» του 2025

Διπλής ανάγνωσης είναι τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) για το εμπορικό έλλειμμα της χώρας, καθώς αν και μειώθηκε συγκριτικά με το 2024, ο βασικός πυλώνας της βελτίωσης ήταν -για άλλη μια φορά- τα καύσιμα.

Το εμπορικό έλλειμμα της χώρας, όπως αποτυπώνεται στο ισοζύγιο αγαθών, σε ετήσια βάση περιορίστηκε περίπου κατά 2,6 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 33,1 δισ. ευρώ, από 35,7 δισ. ευρώ το 2024. Ωστόσο η εικόνα εμφανίζει καθαρά πως τα καύσιμα έκαναν τη διαφορά, ενώ στα αγαθά χωρίς καύσιμα η πίεση δεν υποχώρησε.

Πιο συγκεκριμένα, το έλλειμμα στο ισοζύγιο καυσίμων μειώθηκε περίπου κατά 2,9 δισ. ευρώ, πέφτοντας σε 4,7 δισ. ευρώ το 2025 από 7,6 δισ. ευρώ το 2024. Αντίθετα, το έλλειμμα στο ισοζύγιο αγαθών χωρίς καύσιμα κινήθηκε ανοδικά, φτάνοντας τα 29,1 δισ. ευρώ από 28 δισ. ευρώ, εξέλιξη που κρατά στο προσκήνιο το βάρος των εισαγωγών στο μη ενεργειακό σκέλος.

Στην «μεγάλη εικόνα» του ισοζυγίου αγαθών, το 2025 οι εισαγωγές μειώθηκαν περισσότερο από τις εξαγωγές, κάτι που βοήθησε το συνολικό αποτέλεσμα. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 2,5%, ενώ οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 3,6%.

Όμως στα αγαθά χωρίς καύσιμα, η κατεύθυνση ήταν διαφορετική. Οι εξαγωγές χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 2,5% και οι εισαγωγές χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 3% σε τρέχουσες τιμές, ένδειξη ότι το μη ενεργειακό εμπορικό ισοζύγιο εξακολουθεί να πιέζεται, ένδειξη ότι δεν έχουν αλλάξει πολλά στο παραγωγικό μείγμα της χώρας.

Ο Δεκέμβριος έδωσε, παράλληλα, μια πιο απαιτητική μηνιαία εικόνα για το εμπορικό σκέλος, με τις εισαγωγές να τρέχουν ταχύτερα από τις εξαγωγές. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,6% τον Δεκέμβριο του 2025 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024, αλλά οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 6,6%. Στα αγαθά χωρίς καύσιμα, η απόκλιση ήταν πιο έντονη, με τις εξαγωγές να αυξάνονται κατά 3,8% και τις εισαγωγές κατά 15,9%. Με άλλα λόγια, το «κέρδος» του 2025 από τα καύσιμα δεν σημαίνει ότι εξαφανίστηκε η πίεση στο εμπορικό ισοζύγιο εκτός ενέργειας, ειδικά όταν ο ρυθμός των εισαγωγών ανεβαίνει σε μηνιαία βάση.