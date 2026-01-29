Επαναφορά των 120 δόσεων για ρύθμιση οφειλών ζητά η αγορά

Στο αίτημα μιας σειράς επιχειρηματικών φορέων προς το οικονομικό επιτελείο για την επαναφορά των 120 δόσεων στις ρυθμίσεις οφειλών επανέρχεται το ΕΒΕΑ.

Σε δημοσιογραφική συνάντηση ο Γιάννης Μπρατάκος, πρόεδρος του Εμπορικού και Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, έθεσε εκ νέου το θέμα της επαναφοράς της ρύθμισης οφειλών σε 120 δόσεις με ορίζοντα δεκαετίας.

Το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου που εγγυάται τη βιωσιμότητα χιλιάδων επιχειρήσεων, εκτιμάται σε 3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ, που αναφέρθηκε στα υπερπλεονάσματα του προϋπολογισμού που αφήνουν τα περιθώρια στήριξης την ώρα που οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνούν τα 162 δισ. ευρώ.

Ο κ. Μπρατάκος αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα της προκαταβολής φόρου, σημειώνοντας ότι θα μπορούσε αρχικά να μειωθεί στο 40% και σταδιακά να καταργηθεί πλήρως, αίτημα που επίσης έχει τεθεί στην κυβέρνηση, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να υπάρξει θετική ανταπόκριση.

Σημειώνεται ότι στο οικονομικό επιτελείο επικρατεί επιφυλακτικότητα καθώς ζυγίζονται τα δημοσιονομικά περιθώρια και λαμβάνεται υπόψη το επιχείρημα των θεσμών για καλλιέργεια κουλτούρας αθέτησης πληρωμών στην περίπτωση εφαρμογής τέτοιων μέτρων. Πάντως οι φορολογούμενοι, με οφειλές άνω των 10.000 ευρώ, έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν τα χρέη τους στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών.

Εντωμεταξύ, το θέμα της επαναφοράς των 120 δόσεων έχουν αναδείξει και άλλοι φορείς, όπως Εμπορικοί Σύλλογοι και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ).