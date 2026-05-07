FT: Δικαστική νίκη της Ελλάδας για την επαναγορά τίτλων του ελληνικού χρέους που εκδόθηκαν στην κρίση του 2012

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου επιβεβαιώνει το δικαίωμά της Ελλάδας να επαναγοράσει τίτλους συνδεδεμένους με το ΑΕΠ, οι οποίοι είχαν εκδοθεί προς ιδιώτες πιστωτές κατά το «κούρεμα» του 2012 για το ελληνικό δημόσιο χρέος.

Η απόφαση σχετικά με το ελληνικό δημόσιο χρέος θεωρείται σημαντική, καθώς φέρνει την Αθήνα πιο κοντά στο να κλείσει ένα από τα τελευταία εκκρεμή κεφάλαια για το ελληνικό δημόσιο χρέος, που συνδέεται με το ΑΕΠ της Ελλάδας.

Οι τίτλοι για το ελληνικό δημόσιο χρέος, με λήξη το 2042, είχαν δοθεί στους κατόχους ελληνικών κρατικών ομολόγων στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης ύψους 62 δισ. ευρώ, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια και παραμένει η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση κρατικού χρέους στην ιστορία, όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα των Financial Times.

Το δικαστήριο απέρριψε τις προσφυγές ομάδας επενδυτών που αμφισβητούσαν τη διαδικασία επαναγοράς των συγκεκριμένων τίτλων από την Ελλάδα, κρίνοντας ότι η ελληνική πλευρά ενήργησε νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων.

Η υπόθεση αφορά ομόλογα που είχαν εκδοθεί το 2012 προς ιδιώτες ομολογιούχους στο πλαίσιο του PSI, με τη συμμετοχή ιδιωτών, εν μέσω «κουρέματος» του ελληνικού χρέους που αποτέλεσε τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση κρατικού χρέους στην παγκόσμια οικονομική ιστορία.

Μέσω εκείνης της διαδικασίας αναδιαρθρώθηκαν περίπου 200 δισ. ευρώ ελληνικών ομολόγων, επιβλήθηκε «κούρεμα» 53,5% στην ονομαστική αξία. Μέσω αυτής της διαδικασίας, η καθαρή μείωση του ελληνικού χρέους ξεπέρασε τα 100 δισ. ευρώ.

Η Ελλάδα προσέφερε περίπου 25 λεπτά ανά ευρώ ονομαστικής αξίας για την επαναγορά των τίτλων, πρόταση που αποδέχθηκε η πλειονότητα των κατόχων. Ωστόσο, ομάδα επενδυτικών funds προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι η αποτίμηση ήταν χαμηλή και ότι παραβιάζονταν οι όροι των τίτλων.

Γιατί είναι σημαντική η απόφαση

Το δικαστήριο του Λονδίνου απέρριψε τις ενστάσεις αυτές, ενισχύοντας ουσιαστικά τη θέση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) και της ελληνικής στρατηγικής ενεργητικής διαχείρισης του χρέους.

Η απόφαση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την εικόνα της χώρας στις διεθνείς αγορές, αφού περιορίζει νομικούς κινδύνους που συνδέονται με το PSI, βελτιώνει τη διαχείριση του ελληνικού χρέους και ενισχύει την αξιοπιστία της Ελλάδας έναντι των επενδυτών.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα έχει επιστρέψει στην επενδυτική βαθμίδα, ενώ το κόστος δανεισμού της χώρας παραμένει αισθητά χαμηλότερο σε σχέση με τα επίπεδα της κρίσης χρέους της προηγούμενης δεκαετίας.

Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, έκανε λόγο για σημαντική επιτυχία του ΟΔΔΗΧ, χαρακτηρίζοντας τα στελέχη του οργανισμού «σιωπηλούς ήρωες» της δημοσιονομικής ανάκαμψης της χώρας.

Οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η δικαστική εξέλιξη αφαιρεί έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας από το ελληνικό προφίλ κινδύνου, σε μια περίοδο όπου οι διεθνείς αγορές εμφανίζονται ιδιαίτερα ευαίσθητες απέναντι στα υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους διεθνώς.