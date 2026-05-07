Τουρισμός: Ρεκόρ αφίξεων και ταξιδιωτικών εισπράξεων μειωμένες όμως οι διανυκτερεύσεις το 2025

Ανοδική πορεία συνεχίζει να έχει ο ελληνικός τουρισμός, καταγράφοντας νέα υψηλά σε αφίξεις και ταξιδιωτικές εισπράξεις και το 2025. Παρ όλα αυτά η νέα μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ «Εισερχόμενος Τουρισμός στην Ελλάδα 2025 | Εξελίξεις και Τάσεις σε σχέση με 2024 και 2019», αποτυπώνει μια πιο σύνθετη εικόνα με τις αλλαγές και τις προκλήσεις του κλάδου.

Ο τομέας του τουρισμού έχει επιτύχει σημαντικές επιδόσεις την περίοδο 2019 – 2025 αγγίζοντας το 2025 σε αφίξεις χωρίς την κρουαζιέρα, τα 38 εκατ. επισκέπτες (+5,6% από το 2024, + 21,2% από το 2019) και εισπράξεις τα 22,6 δισ. ευρώ (+9,8%/+27,9%) ενώ συνυπολογίζοντας την κρουαζιέρα τα 23,6 δισ. ευρώ (+9,4%/30,0%) συνολικά.

Όμως, οι διανυκτερεύσεις παραμένουν στα επίπεδα των 230 εκατ., από το 2019, με εξαίρεση τα πανδημικά έτη 2020 – 2022. Ο βασικός λόγος είναι η διαρκής μείωση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής (ΜΔΠ), που πλέον είναι 6,1 διανυκτερεύσεις, έναντι 7,4 διανυκτερεύσεων προ Covid19 (-17,2%). Μάλιστα, η ΜΔΠ μειώθηκε με διψήφιο ποσοστό έναντι του 2019 και στις δέκα μεγαλύτερες αγορές της χώρας. Ως αποτέλεσμα μειώθηκε και σε όλες τις Περιφέρειεες με εξαίρεση την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η μείωση της ΜΔΠ αποτελεί τροχοπέδη στην αύξηση των εισπράξεων σε βαθμό ανάλογο με τις αφίξεις και αποτελεί ζήτημα προς αντιμετώπιση πρώτης προτεραιότητας μέσω της βελτίωσης του προϊόντος τόσο στις τουριστικά ανεπτυγμένες όσο και στις λοιπές Περιφέρειες, αλλά και της προσέλκυσης long haul αγορών που διαμένουν περισσότερο χρόνο στον προορισμό τους.

Από την άλλη πλευρά, η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση (ΜΔΔ), δείκτης «αξίας» του τουριστικού προϊόντος σε ημερήσια βάση, παρουσίασε νέα αύξηση στα €97 και είναι πλέον κατά 27,5% υψηλότερη από το 2019 – έναντι πληθωρισμού 20%. Ως αποτέλεσμα της μείωσης της ΜΔΠ και της αύξησης της ΜΔΔ, η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) παρουσιάζει μικρή αύξηση τόσο έναντι του 2024 (+3,9%), όσο και του 2019 (+5,5%) και ανέρχεται πλέον στα 595 ευρώ, έναντι 573 ευρώ το 2024 και 564 ευρώ το 2019.

Υπάρχουν όμως, και σημαντικές αγορές για τις οποίες η ΜΚΔ παρουσίασε μείωση έναντι του 2019 παρά τον πληθωρισμό 20%: Γερμανία -13,5%, Αυστρία: -13,2%, Ιταλία: -10,0%, Γαλλία:-5,1% και Ολλανδία -0,9%.

Η μεγαλύτερη αγορά, η γερμανική, παρουσιάζει σημάδια κόπωσης με την ΜΚΔ να εμφανίζει συνεχή μείωση (-7,2% σε σχέση με το 2024 και -13,5% σε σχέση με το 2019), λόγω στασιμότητας της ΜΔΔ και μείωσης της ΜΔΠ. Έτσι, παρά την αύξηση των αφίξεων κατά +10,2% έναντι του 2024, η αύξηση των εισπράξεων περιορίστηκε σε μόλις +2,2% και, έναντι του 2019, κατά +47,8% και +27,9% αντίστοιχα.

Την μεγαλύτερη συνεισφορά στην αύξηση των εισπράξεων κατά 2,0 δισ. το 2025 έναντι του 2024 είχαν το Ηνωμένο Βασίλειο με αύξηση 582 εκατ. ή 28,9% της συνολικής αύξησης, η Τουρκία με +169 εκατ./8,4% και οι ΗΠΑ με +153 εκατ./7,6%. Οι τρεις αυτές αγορές συνεισέφεραν το 44,8% της συνολικής αύξησης των εισπράξεων.